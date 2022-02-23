Aslolan nasıl yazılır? Aslolan kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır, ayrı mı?

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Aslolan kelimesi ile eş ve yakın anlamlı sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Temelde 2- Filhakika 3- Hakikatte 4- Esasen 5- Cevher 6- Zati 7 Filvaki

Aslolan Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

yüzyılda literatüre giren aslolan kelimesi, bir şeyin ya da bir kişinin iç yüzü anlamına gelir. Bu kelime dışarıdan göründüğü gibi olmayan, ancak iyice araştırılıp derinlemesine analiz edildikten sonra ortaya çıkan gerçekler için kullanılır. Aslolan aynı zamanda, sahte ve taklit olmayan, hakiki ve içsel demektir.

Aslolan kelimesiyle zıt anlamlı olan kelimeler şunlardır: 1- Yalan 2- Hile

3- Çarpıtma 4- Asparagas 5- Uydurma 6- Mahsus 7- Telbis 8- Desise 9- Fend

10- Hilaf

Aslolan Bitişik mi Yazılır Ayrı mı?

Dil bilgisi kurallarına göre tüm birleşik isimler bitişik yazılır. Aslolan kelimesi de birleşik isim olduğu için bitişik yazılmalıdır.

Aslolan - Doğru Kullanım

Asl olan - Yanlış Kullanım

Aslolan Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

''Bu dünya aslolan ne para ne mülk, sadece sevgi.''