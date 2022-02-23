Aslolan nasıl yazılır? Aslolan kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır, ayrı mı?

Aslolan kelimesi ile eş ve yakın anlamlı sözcükler şu şekilde sıralanabilir:
1- Temelde 2- Filhakika 3- Hakikatte 4- Esasen 5- Cevher 6- Zati 7 Filvaki
Aslolan Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
Aslolan kelimesiyle zıt anlamlı olan kelimeler şunlardır: 1- Yalan 2- Hile
3- Çarpıtma 4- Asparagas 5- Uydurma 6- Mahsus 7- Telbis 8- Desise 9- Fend
10- Hilaf
Aslolan Bitişik mi Yazılır Ayrı mı?
Dil bilgisi kurallarına göre tüm birleşik isimler bitişik yazılır. Aslolan kelimesi de birleşik isim olduğu için bitişik yazılmalıdır.
Aslolan - Doğru Kullanım
Asl olan - Yanlış Kullanım
Aslolan Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı
''Bu dünya aslolan ne para ne mülk, sadece sevgi.''