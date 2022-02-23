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Aslolan nasıl yazılır? Aslolan kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır, ayrı mı?

#Eğitim#Sözlük#Aslolan Nasıl Yazılır
Aslolan nasıl yazılır Aslolan kelimesi TDKya göre bitişik mi yazılır, ayrı mı

Günlük hayatta en çok kullanılan kelimelerin başında gelen aslolan, asıl ve olmak sözcüklerinin birleşmesiyle oluşturulmuştur. Kopya ve taklit kelimeleriyle zıt anlamlı olan asıl, bir şeyin özü ve kendisi demektir. Bu kelime gerçek, temel ve başlangıç noktası anlamında da kullanılır. Aslolan ne demek, ne anlama gelir? Aslolan bitişik mi yazılır ayrı mı tüm detayları ile derledik.

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Aslolan kelimesi ile eş ve yakın anlamlı sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

 1- Temelde 2- Filhakika 3- Hakikatte 4- Esasen 5- Cevher 6- Zati 7 Filvaki

 Aslolan Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

  1. yüzyılda literatüre giren aslolan kelimesi, bir şeyin ya da bir kişinin iç yüzü anlamına gelir. Bu kelime dışarıdan göründüğü gibi olmayan, ancak iyice araştırılıp derinlemesine analiz edildikten sonra ortaya çıkan gerçekler için kullanılır. Aslolan aynı zamanda, sahte ve taklit olmayan, hakiki ve içsel demektir.

 Aslolan kelimesiyle zıt anlamlı olan kelimeler şunlardır: 1- Yalan 2- Hile

 3- Çarpıtma 4- Asparagas 5- Uydurma 6- Mahsus 7- Telbis 8- Desise 9- Fend

 10- Hilaf

 Aslolan Bitişik mi Yazılır Ayrı mı?

 Dil bilgisi kurallarına göre tüm birleşik isimler bitişik yazılır. Aslolan kelimesi de birleşik isim olduğu için bitişik yazılmalıdır.

 Aslolan - Doğru Kullanım

 Asl olan - Yanlış Kullanım

 Aslolan Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

 ''Bu dünya aslolan ne para ne mülk, sadece sevgi.''

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#Eğitim#Sözlük#Aslolan Nasıl Yazılır

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