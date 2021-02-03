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Atasözleri ve Anlamları
Haber Giriş: 03.02.2021 - 03:09 | Son Güncelleme:

Aslan Yattığı Yerden Belli Olur atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

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Aslan Yattığı Yerden Belli Olur atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
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Aslan Yattığı Yerden Belli Olur atasözü oldukça popüler olan atasözlerinden bir tanesidir. Ancak bu atasözünün cümlede doğru bir şekilde kullanılabilmesi için anlamının da iyi bir şekilde öğrenilmesi gerekmektedir. Aslan Yattığı Yerden Belli Olur atasözü anlamı ve cümle içinde kullanımı ile ilgili bilgileri sizler için derledik.

Çoğu insan Aslan Yattığı Yerden Belli Olur atasözünü mutlaka duymuştur. Bu atasözü genel itibari ile kişilerin yaşadıkları yerin davranışları ile ilgili bilgi vereceği anlamına gelmektedir.

 Aslan Yattığı Yerden Belli Olur Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

 Türk Dil Kurumuna göre Aslan yattığı yerden belli olur atasözünün anlamı, kişilerin davranışları yanında yaşadıkları yerlerin de onların kişiliği hakkında bilgi vereceği yönündedir. İnsanların yaşadıkları alan, sosyal yaşamları, bir olay karşısındaki tutumu, birine karşı davranışları onlar hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlar.

 Aslan Yattığı Yerden Belli Olur Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Odanı derhal toparla, aslan yattığı yerden belli olur.

 Bu cümlede kişinin odasının dağınık olmasının insanlarda onun hakkında olumsuz düşünmesine neden olacağı bu sebeple de odasını her zaman düzenli ve tertipli tutması gerektiğinden bahsedilmektedir.

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