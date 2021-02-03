Aslan Yattığı Yerden Belli Olur atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Çoğu insan Aslan Yattığı Yerden Belli Olur atasözünü mutlaka duymuştur. Bu atasözü genel itibari ile kişilerin yaşadıkları yerin davranışları ile ilgili bilgi vereceği anlamına gelmektedir.

Aslan Yattığı Yerden Belli Olur Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Türk Dil Kurumuna göre Aslan yattığı yerden belli olur atasözünün anlamı, kişilerin davranışları yanında yaşadıkları yerlerin de onların kişiliği hakkında bilgi vereceği yönündedir. İnsanların yaşadıkları alan, sosyal yaşamları, bir olay karşısındaki tutumu, birine karşı davranışları onlar hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlar.

Aslan Yattığı Yerden Belli Olur Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Odanı derhal toparla, aslan yattığı yerden belli olur.

Bu cümlede kişinin odasının dağınık olmasının insanlarda onun hakkında olumsuz düşünmesine neden olacağı bu sebeple de odasını her zaman düzenli ve tertipli tutması gerektiğinden bahsedilmektedir.