Aslan Türleri Ve Özellikleri Nelerdir, Özellikleri Nelerdir? Kaç Çeşit Aslan Türü Vardır?

Haberin Devamı

Aslan türleri genellikle Asya ve Afrika kıtalarında bulunur. Yarı çöller ve savanalarda da yaşayan aslanlar oldukça hızlı koşmaları ile bilinirler. Son derece güçlü olan aslanlar etçil hayvanlardır.

Aslan Türleri Nelerdir?

Günümüzde dünya üzerinde çok sayıda aslan bulunmaktadır. Aslanlar özellikle Asya ve Afrika bölgelerinde yaşıyorlar. Aslanlar Panthera cinsine ait olarak biliniyor. Ayrıca aslanlar, leopar, jaguar ve kar leoparları ile benzer özellik taşıyorlar. Hyoid olarak adlandırılan aslanlar dillerindeki kemik destekleme yapısında kalsifikasyona sahipler.

Aslanların yeleleri sadece erkek aslanlarda bulunmaktadır. Aslanlar koyu sarı renge ve kahverengi renge sahiptir. Bazı aslanlar ise beyazımsı renkleri ile öne çıkarlar. Çok güçlü pençelere sahip olan aslanların çok güçlü bir diş yapısı bulunmaktadır. Aslan türleri yapılarına göre farklılık göstermektedir. Dünya üzerinde en bilinen Asya aslanıdır. Ayrıca Kuzeydoğu Kongo Aslanı, Güney Afrika Aslanı, Nubiya Aslanı, Kap Aslanı ve Sri Lanka Aslanı da en bilinen aslanlar arasında yer alıyor. Aslan türleri genellikle yapılarına göre farklılık gösteriyor.

Aslanların Özellikleri Nelerdir?

Haberin Devamı

Aslanların birbirinden farklı özellikleri bulunmaktadır. Aslanlar tek eşli ve aile şeklinde yaşamlarını sürdürürler. Erkek aslan genellikle en doğurgan dişi aslanı arar. Aslanlar beslenme, iklimsel durumlar ve çevresel faktörlere bağlı olarak yaşama sürelerini belirlerler. Aslanlar en büyük kedigiller olarak bilinmektedir. Öncelik ise kaplanlarındır. Aslanlar kedigil ailesinden püsküllü bir kuyruğa sahip olan tek kedigil olarak bilinmektedir.

Kedigiller yüzmekten hoşlanmasa bile aslanlar yüzmeyi çok severler. Ayrıca bir erkek aslan yaklaşık 3 metrelik bir uzunluğa sahiptir. Herhangi bir ev kedisinin ısırığı aslanın ısırığının 30'da biridir. Kükreyebilen kedigiller arasında aslan, jaguar ve kaplan bulunmaktadır. Ayrıca aslanların genellikle takım halinde avlanmaları çoğu kişi tarafından bilinmektedir. Aslanlar avlarını çabuk yakalamak ve birbirlerini korumak amacıyla hep beraber sürü halinde avlanmaya çıkarlar.

Kaç Çeşit Aslan Türü Vardır?

Haberin Devamı

Dünya üzerinde keşfedilen pek çok aslan türü bulunmaktadır. Bilinen aslan türleri arasında Asya aslanı, Kuzeydoğu Kongo aslanı ve Güney Afrika aslanı vardır. Ayrıca Sri Lanka aslanı, Kap aslanı ve Nubiya aslanı da yapıları itibari ile farklılık göstermektelerdir. Agresif dürtüleri ile ön plana çıkan aslanlar en az dokuz farklı seslendirme yapabilirler. Çoğunlukla Afrika ve Asya'da bulunan aslanlar günümüzde özel mülkler ve sirklerde de yer alırlar.

Erkek aslanlar dişi aslandan çok daha büyüktür. Süper avcı olarak bilinen aslanlar genellikle 10 ve 16 yıl arasında hayatta kalabilirler. Oldukça sosyal bir yapıları olan aslanlar sıklıkla gece aktif olurlar. Gün içerisinde genellikle dinlenmeyi tercih ederler. Erkek aslanlar yeleleri sayesinde kolayca bulunabilir. Dişi aslanların kuyruklarının ucundaki tutamlar belirgin özellik olabiliyor. Aslanların yuvarlak başlı ve kısık boyunlu yapıları en belirgin özellikleri arasında gösterilebilir.

Haberin Devamı

Aslanlar yaşamları süresince zamanlarının büyük birçoğunu dinlenerek geçirirler. Bir aslan günde yaklaşık olarak 20 saat pasiftir. Aslanlar genellikle avlanmak için aktif olmaları ile bilinirler. Aslanların günde iki saat yürüyüş yapıp 50 dakika da yemek yedikleri bilinmektedir. Aslanlar genellikle toynaklı hayvanları avlarlar. Özellikle zebra, antilop ve zürafa gibi hayvanlar aslanların yemeği olabilirler. Hindistan'da bulunan aslanlar ise çoğunlukla sambar geyiği ve benekli geyikleri avlarlar. Yaban domuzları da aslanların en sevdiğidir. Ormanların kralı olarak bilinen aslan güçlü bir yapıya sahiptir.