Aslan Sütü ne demek? Aslan Sütü deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

Aslan sütü deyimini mutlaka bir yerler de duymuşuzdur. Ancak bu deyim gerçek anlamı dışında kullanılmasından dolayı eğer anlamını bilmiyorsak ne için kullanıldığını anlamamız oldukça zordur. Ayrıca bir deyimin ne anlama geldiğini bilmeden cümle içinde doğru bir şekilde kullanmamız da mümkün değildir.

Aslan Sütü Ne Demek?

Aslan sütü deyimi rakı için kullanılan bir deyimdir. Bunun sebebi de rakıya su eklendiğinde rengi süt beyazı olur. Bu durum ile ilgili şaka yapmak amacı ile bazen rakı yerine aslan sütü deyimi kullanılmaktadır.

Aslan Sütü Deyiminin Anlamı (TDK)

Bilindiği gibi alkollü bir içki olan ve ülkemize has olan rakıya su eklendiğinde rengi süt rengine döner. Bu durum ile alakalı olarak şaka yapmak isteyen kişiler rakıya aslan sütü demektedir.

Aslan Sütü Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Masada aslan sütü yoksa yemekten zevk almıyorum.