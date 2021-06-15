Aslan pençesinin faydaları nelerdir, ne işe yarar? Aslan pençesi bitkisi veya çayı ne zaman içilmeli?

Bildiğimiz adıyla Aslan Pençesi bitkisi, Aslan Ayağı, Dokuz Kanca, Lady Manto, Stellaria gibi isimlerle de anılmaktadır.

Aslan Pençesinin Faydaları Nelerdir, Ne İşe Yarar?

Aslan Pençesi, Latince adı ile Alchemilla vulgaris gül ailesine ait çok yıllık otsu bir bitkidir. Bitki tüm Avrupa'ya özgüdür. Ayrıca Kuzey Amerika'da koruma altına alınmıştır. Aslan Pençesi çok yıllık bir kır çiçeğidir. Bazen bahçelerde, köpüklü su damlacıkları toplayan yaprakları için yetiştirilir. Bitki genellikle iyileştirilmemiş veya hafif gübrelenmiş otlaklarda, yol kenarlarında ve kıyılarda, kireçli topraklarda ve dağ yamaçlarında görülür.

Cins adı olan Alchemilla, bitkinin biliminde kullanıldığını ve değerli olduğunu niteler. Spesifik epitet vulgaris ortak anlamına gelir. Alchemilla vulgaris, yaklaşık 45 ila 50 cm büyüyen, yığın oluşturan, çok yıllık otsu bir bitkidir. Haziran'dan Ağustos'a kadar çiçek açan çiçekler çok sayıda ve küçüktür. Tıbbi özellikleri nedeniyle orta çağlardan beri kullanılmaktadır. Bu faydalı bitki, bugün bile birçok rahatsızlığı iyileştirmek için kullanılır.

Sindirim

Aslan Pençeci çayı, salisilik asit içeriğinden dolayı sindirimi iyileştirmeye ve mide kramplarını hafifletmeye yardımcı olur. Ayrıca hazımsızlık, şişkinlik ve ishali önlemektedir.

Yara İyileşmesi

Bazı bitki uzmanları ve alternatif tıp pratisyenleri, leke önleyici özelliklere sahip olduğu için yaraları tedavi etmek amacıyla Aslan Pençesi kullanır. Yaralar, yanıklar ve sıyrıklar için etkili bir tedavi yöntemidir.

Cilt Sorunları

Aslan Pençesi cilt ile ilgili çeşitli sorunları tedavi etmeye yardımcı olan anti-inflamatuar, antioksidan özelliklere sahiptir. Anti-enflamatuar özellik, ciltte kızarıklık, iltihaplanma ve şişkinlikten kurtulma sağlar. Egzama gibi cilt problemlerinde Aslan Pençesi oldukça etkilidir. Ciltteki kaşıntı ve kızarıklığı azaltır. Bitkinin antioksidan içeriği, toksinlerin ve serbest radikallerin vücuttan atılmasına yardımcı olur. Böylelikle vücuttaki oksidatif hasarları önler ve yaşlanma sürecini geciktirir.

Adet Sorunları

Aslan Pençesi adet problemleri için en iyi geleneksel bitkilerden biridir. Alchemilla Vulgaris'in saf doğal özü, damar gevşetici özelliklerden oluşur. Kan damarlarındaki gerginliği gevşetmeye, ağrı ve krampları azaltmaya yardımcı olur. Herb, endometriyum (uterus astarı) üzerinde güçlendirici etki sağlar ve böylelikle menstrüasyonla ilgili herhangi bir sorunu kolayca çözebilir.

Yaşlanmayı Geciktirme

Bitkideki antioksidanlar, serbest radikallerden kurtulmanıza ve cildinizin elastikiyetinin uzun süre korunmasına yardımcı olur.

Doğumdan Sonra

Uzun zaman önce, Aslan Pençesi ile ilgili bir efsane vardı. İnsanlar, bitkinin bir kadının bekaretini geri getirme yeteneğine sahip olduğuna inanıyordu. Bu folklor modern zamanlara doğru yol aldı ve yapraklar bugün bile emziren annelerin doğumunun gözle görülür belirtilerini azaltmak için özellikle göğüslerinde ve midelerinde kullanılıyor.

Menopoz Semptomlarını Azaltın

Kadınlarda menopoz döneminde ortaya çıkan hormonal dengesizlikler vardır. Bu aşama kadın vücudunda birçok değişikliği beraberinde getirir. Birçok Ayurveda ve allopatik uzman, Alchemilla Vulgaris'i uterus büzücü ve uterus toniği olarak önermektedir. Alchemilla Vulgaris, sıcak basması, anksiyete, tahriş ve ağrı gibi menopoz semptomlarının üstesinden gelir.

Ağız Sağlığı

Dişlerinizi fırçaladıktan sonra Aslan Pençesi yaprağı çiğneyebilirsiniz. Hem kan dolaşımını sağlayacak hem de ağız sağlığınıza katkıda bulunacaktır.

Uykusuzluğa İyi Gelir

Uykusuzluk sorunu yaşayan insanlar gün geçtikçe strese giriyor. Uykusuzluk, çoğunlukla kişiyi uykusuz bırakan strese bağlı bir rahatsızlıktır. Alchemilla Vulgaris çayı, uykusuzluk hastaları için harika bir tedavi görevi görür. Bu bitki çayı zihninizi rahatlatır ve vücudunuzdaki stresi azaltır.

Aslan Pençesi Bitkisi veya Çayı Ne Zaman İçilmeli?

Aslan Pençesi çayını, faydalarında bahsettiğimiz rahatsızlıklar sonucunda tüketebilirsiniz. Genellikle günde bir su bardağı en ideal ölçektir.