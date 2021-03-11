Aslan Payı ne demek? Aslan Payı deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

Aslan payı deyimi sürekli kullanılan deyimlerden biridir. Bu deyim gerçek anlamının dışından ikinci bir anlamı ile kullanılmaktadır. Bu sebeple anlamının öğrenilerek doğru bir şekilde cümlede kullanılması oldukça önemlidir.

Aslan Payı Ne Demek?

Aslan payı, kişilerin hak etmedikleri bir durumu ya da malı elde etmeleri anlamında kullanılmaktadır. Yani güçlü olanın hak etmediği büyük payı alması şeklinde açıklanabilir.

Aslan Payı Deyiminin Anlamı (TDK)

Bir mal paylaşımı esnasında en büyük pay aslan payı olarak isimlendirilmektedir. Bu sebeple yapılan işlerde kişinin hak etmediği büyük payı alması aslan payı olarak adlandırılmaktadır.

Aslan Payı Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Yüksek mevkilerde tanıdığı olanlar aslan payını alıyor.

Burada yüksek makamlarda tanıdığı olan kişilerin hak etmediği işleri aldığından bahsedilmektedir.