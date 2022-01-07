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Aslan nasıl yazılır? Aslan kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

Aslan nasıl yazılır Aslan kelimesinin TDKya göre doğru yazılışı..

Ülkemizde bazı kelimelerin yazılışı çoğu zaman yanlış biliniyor. Dilimizde en çok yanlış yazılan kelimelerden birisi de aslandır. Bu kelime dilimizde tek başına ve cümle içinde çok sık kullanılıyor. Dilimiz, dünyanın en zengin dillerinden birisi olduğu için farklı medeniyetlerden dilimize geçen kelimelerin yazılışı çoğu zaman yanlış biliniyor. Aslan nasıl yazılır tüm detayları ile sizler için derledik.

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Dilimizde en çok yanlış yazılan kelimeler arasında aslan kelimesi yer alıyor. Bu kelimenin doğru yazılışı ise, TDK sözlüğünde gösteriliyor.

 Aslan Nasıl Yazılır?

 Aslan kelimesi, dilimizde yazılışı en yanlış bilinen kelimeler arasında yer alıyor. Aslan kelimesinin yazılışı pek çok kişi tarafından karıştırıldığı için sıkça internette araştırılır. Bu kelimeyi bazı kişiler “aslan” şeklinde yazarken bazıları ise, “arslan” şeklinde yazıyor. Aslan kelimesi telaffuz edildiği şekli ile aslan şeklinde yazılır. Arslan şeklinde yazılması halinde ise yazım yanlışlığı ortaya çıkar. Aslan, kedigiller ailesine mensup olan, Afrika ve Asya’da yaşayan, erkekleri yırtıcı, yeleli, uzunluğu 160, ucu püsküllü ve kuyruğu 70 santimetre olan çok koyu sarı renkli güçlü bir tür memelidir.

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 Aslan Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

 Aslan kelimesinin yazılışı genellikle en çok karıştırılan kelimeler arasında yer alıyor. Yazılışı konusunda tereddüte düşülen kelimelerin doğru yazılışını öğrenmek için de TDK sözlüğüne bakmak gerekir. TDK sözlüğüne göre aslan kelimesi okunduğu şekli ile “aslan” şeklinde yazılır. Bu kelimenin arslan şeklinde yazılması ise yanlıştır.

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