Aslan nasıl yazılır? Aslan kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

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Dilimizde en çok yanlış yazılan kelimeler arasında aslan kelimesi yer alıyor. Bu kelimenin doğru yazılışı ise, TDK sözlüğünde gösteriliyor.

Aslan Nasıl Yazılır?

Aslan kelimesi, dilimizde yazılışı en yanlış bilinen kelimeler arasında yer alıyor. Aslan kelimesinin yazılışı pek çok kişi tarafından karıştırıldığı için sıkça internette araştırılır. Bu kelimeyi bazı kişiler “aslan” şeklinde yazarken bazıları ise, “arslan” şeklinde yazıyor. Aslan kelimesi telaffuz edildiği şekli ile aslan şeklinde yazılır. Arslan şeklinde yazılması halinde ise yazım yanlışlığı ortaya çıkar. Aslan, kedigiller ailesine mensup olan, Afrika ve Asya’da yaşayan, erkekleri yırtıcı, yeleli, uzunluğu 160, ucu püsküllü ve kuyruğu 70 santimetre olan çok koyu sarı renkli güçlü bir tür memelidir.

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Aslan Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

Aslan kelimesinin yazılışı genellikle en çok karıştırılan kelimeler arasında yer alıyor. Yazılışı konusunda tereddüte düşülen kelimelerin doğru yazılışını öğrenmek için de TDK sözlüğüne bakmak gerekir. TDK sözlüğüne göre aslan kelimesi okunduğu şekli ile “aslan” şeklinde yazılır. Bu kelimenin arslan şeklinde yazılması ise yanlıştır.