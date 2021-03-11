Askıya Almak ne demek? Askıya Almak deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

Bir konu hakkında kesin karar vermediğimizi, sonrasında yeniden düşüneceğimizi belirtmek için askıya almak deyimini kullanırız.

Askıya Almak Ne Demek?

Askıya almak, üzerine uzun uzun düşünülmesi gereken konuları daha sonraya bırakmak demektir. Diğer bir anlamı ise bekletmektir ve iptal etmektir. Örneğin üyeliğin askıya alınması, üyeliğin iptal edilmesi anlamına gelir.

Askıya Almak Deyiminin Anlamı (TDK)

Anlamı: Hemen karar vermek yerine sonraya bırakmak, ertelemek. Anlamı: Bir konu hakkındaki düşüncelerini hemen açıklamamak. Anlamı: Dondurmak, iptal etmek, kesin bir sonuca varmamak.

Askıya Almak Örnek Cümle İçinde Kullanımı

1- Yapılacak bu kadar iş varken hepsini askıya almak mantıklı değil.

2- Bu ay da ödeme yapmazsam üyeliğimi askıya alacaklarını söylediler.

3- Karar vermekte zorlandığım için bu konuyu askıya almaya karar verdim.