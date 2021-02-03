Aşkın Gözü Kördür atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Aşkın gözü kördür atasözü günlük yaşamda sıklıkla kullanılmaktadır. Eğer bu atasözünün anlamını bilmiyorsanız o zaman hem anlamada güçlük çekersiniz hem de cümle için de kullanmak da zorlanırsınız. Bu sebeple iyi bir şekilde öğrenmeniz önemlidir.

Aşkın Gözü Kördür Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Bir kimse birine aşık olursa o kişinin kusurlarını görmez. Bunun yanında aşkı yüzünden çevresinde olup bitenler de umurunda olmaz. Bu durumu anlatmak için aşkın gözü kördür atasözü sıklıkla kullanılmaktadır. Aşık olan kimse sürekli aşık olduğu kişiyi düşünür ve sıklıkla hayal aleminde yaşar.

Aşkın Gözü Kördür Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

İnsanlar, uğruna çölleri aşan Mecnun'un Leyla'sını görünce çok çirkin olduğunu düşünmüşlerdir. Ancak bilmedikleri bir şey vardır. Aşkın gözü kördür.

Burada Mecnun'un aşkından dolayı Leyla'nın kusurlarını görmediği anlatılmaktadır.