Aşk Ağlatır Dert Söyletir atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Aşk ağlatır dert söyletir atasözü günlük yaşamda sıklıkla duyduğumuz bir cümledir. Ancak bu atasözünün ne amaçla kullanıldığını anlamak için öncelikle anlamının iyi bir şekilde kavranması gerekir. Böylece cümle içinde de kolaylıkla kullanabilirsiniz.

Aşk Ağlatır Dert Söyletir Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Aşık insan derdini anlatamaz bunun yerine üzüntüsünü ağlayarak gösterir. Derdi olan insan ise sürekli söylenir ve insanlara derdini anlatma ihtiyacı duyar. Aşk ağlatır dert söyletir atasözü de bu amaçla söylenmiştir. Bu atasözünden çıkarılması gereken sonuç bu şekildedir.

Aşk Ağlatır Dert Söyletir Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Derdini sürekli birilerine anlatmak istiyordu. Büyüklerimizin de söylediği gibi aşk ağlatır dert söyletir.

Burada sıkıntılı olan insanların dertlerini sürekli başkalarına anlatma ve belki de bu şekilde rahatlamaya çalışma ihtiyaçlarından bahsedilmektedir.