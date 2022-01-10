Asitler elektriği iletir mi? Asitler saf, sıvı ve katı halde elektrik akımını iletir mi ve neden?

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Asit, günlük yaşamda sıklıkla kullanılan ve suda çözünüp hidrojen iyonu artırıcı maddelerdir. Sık kullanımı nedeniyle de elektrik akımı konusundaki özelliklerinin temel düzeyde bilinmesi gerekir.

Asitler Elektriği İletir mi?

Asit, baz ve tuz bileşenleri elektrik akımını iletme özelliğine sahiptir. Bu noktada, herhangi bir çözelti içinde iyonlara ayrılan maddeler için elektrik iletkenliği bulunduğu sonucuna varılması mümkündür.

Asitler Saf Sıvı ve Katı Halde Elektrik Akımını İletir mi?

Asit olarak nitelendirilen bileşenler katı ve gaz halindeyken elektrik akımını iletmezler. Bu durum asitlerin yalnızca çözünmüş halde olmasına bağlı olarak gerçekleşir.

Asitler Elektrik Akımını Neden İletir?

Elektrik iletkenliği noktasında asit, baz ve tuzların ortak bir noktası bulunur. Buna göre, söz konusu bileşenler çözeltiye hidrojen iyonu verirler. Elektrik iletkenliği de yalnızca bu durumda ortaya çıkmaktadır.