Asit Yağmurlarına Neden Olan Gazlar Nelerdir Ve Hangileridir? Asit Yağmurlarını Oluşturan Gazların İsimleri

Asit yağmurları doğada sıkça rastlanan olaylardan birisidir. İnsanlar asit yağmurlarının nasıl oluştuğunu sıklıkla merak etmektedirler. Zaman zaman uzmanlar tarafından asit yağmurlarının geleceği uyarısı yapılmaktadır. Bu durum yaşandığı zaman hava kirliliği de artmaktadır.

Asit Yağmurlarına Neden Olan Gazlar Nelerdir ve Hangileridir?

Günümüzde sürekli olarak her alanda gelişmeler olduğu görülmektedir. Bu gelişmeler arasında; yeni fabrikalar açılması, motorlu taşıtların kullanımının artması, santraller kurulması ve bunlara benzer unsurlar gelmektedir. Birçok neden bir araya geldikten sonra farklı hava olayları ile karşılaşılmaktadır. Bunlardan biriside asit yağmurları olarak bilinmektedir.

Asit yağmurlarına karbonmonoksit, hidrokarbon, azot dioksit ve kükürt dioksit başta olmak üzere çeşitli gazlar neden olmaktadır.

Asit yağmuru, atmosferde olan asidik kimyasalların çiğ, yağmur, sis, kar ve kuru parçacıklar halinde yeryüzüne düşmesi ile ortaya çıkmaktadır. Tabi içerisinde azot ve kükürt bulunduran bu yağışlar çeşitli sıkıntılara yol açabilmektedir. Özellikle canlıların yaşamı asit yağmurları ile sıkıntıya girebilmektedir.

Atmosfer tabakasında azot dioksit ve kükürt dioksit gibi gazlar kimyasal tepkime ile sülfirik asit ve nitrik asidi ortaya çıkarmaktadır. Ardından gaz bulutlarının su haline dönüşmesi ile yağış gerçekleşir. Bu yağışlar kar, yağmur ve bunlara benzer doğa olaylarını kapsamaktadır. Asit yağmuru olarak gerçekleşen yağış yeryüzünde ciddi sıkıntılara yol açmaktadır. Toprağın dengesi bozulmakla birlikte tatlı su kaynakları da bu durumdan zarar görmektedir.

Havada oluşan su damlalarının genel olarak pH değeri 5.6'dır. Bu değer altında gerçekleşen yağışlar asit yağmurları olarak bilinmektedir. Asit yağmurlarının gerçekleşmesi ile ormanlar ve akarsular ciddi derecelerde zarar görmektedir. Bu zarar sonucunda canlıların yaşamı tehlikeye girebilir. Bu yüzden doğayı kirletmemek ve önlem almak gerekmektedir.

Özellikle birçok fabrikadan doğaya karşı zehirli gazlar gitmektedir. Gerekli olan aparatlar ve diğer önlemler alınmadığı için bu gazlar çıkmaktadır. Bundan dolayı doğayı kirletmemek ve zehirli gazların yayılmasını önlemek gerekir. Yaşadığımız dünyayı koruyarak asit yağmurlarını azaltabiliriz.

Asit Yağmurlarını Oluşturan Gazların İsimleri Nelerdir?

Dünya üzerinde hava kirliliği olduğu sürece asit yağmurları çoğalacaktır. Çünkü hava kirliliğinden dolayı asit yağmurlarının olumsuz etkileri artmaktadır. Toprağa düşen asit yağmurlarının etkisinin birazda olsa kırılması gerekirken yaşanan hava kirliliği asit yağmurlarını daha çok artırmaktadır.

Asit yağmurlarına neden olan gazlar;

- Karbonmonoksit,

- Hidrokarbon,

- Azot dioksit,

- Kükürt dioksit.

Karbonmonoksit gazı, bir karbon ve bir oksijenden oluşmaktadır. Kokusuz ve tatsız olan bu gaz zehirli olarak bilinmektedir.

​​​​​​Hidrokarbon, araçlarda kullanılan benzin ve LPG gibi yakıtlarda bulunmaktadır. Ayrıca evlerde kullanılan kömür, doğalgaz ve fuel oil gibi yakıtlarda birer hidrokarbon bileşimi olarak dikkat çekmektedir. Hidrokarbon, sadece karbon ve hidrojen atomlarından meydana gelmektedir.

Azot dioksit, kırmızımsı ve kahverengi bir renktedir. Ayrıca bu gaz zehirlidir. Keskin bir kokusu olduğu için klor gazına benzemektedir. Çok tehlikeli olan bu gaz solunduğu zaman baş ağrısı ve baş dönmesine neden olabilir.

Kükürt dioksit, bir kükürt ve iki oksijenden oluşmaktadır. Şeker endüstrisi için oldukça önemlidir. Asit yağmurlarına neden olan en önemli unsurların başında kükürt dioksit gelmektedir. Ayrıca kükürt dioksitin hava kirliliğine neden olduğu da bilinmektedir. Çok zararlı olan kükürt dioksit astım, bronşit ve bunlara benzer hastalıklara neden olabilir.