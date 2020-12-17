Asistan nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Asistan olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Asistan firmalarda ve çeşitli şirketlerde sorumlulukları olan ve görevlerini yerine getirmesi gereken kişidir. Ofis işlerine yardımcı olan asistan, yöneticilerin de işlerini düzenlerler.

Asistan Nedir?

Asistan bulunduğu iş yerinde kendine ait idari sorumlulukları yerine getirmek ile yükümlüdür. Bunun yanı sıra büro görevlerini de yerine getiren asistanlar sorumlu meslek grubu arasında yerini alır. Asistanlar özel sektörde ve devlet sektöründe kendi alanlarında çalışmalar yaparlar. Bu noktada önemli organizasyon ve planlamalarda aktif rol oynarlar.

Asistan Ne İş Yapar?

Çeşitli firmalarda ve şirketlerde çalışan asistanlar yöneticiler tarafından verilen görevleri yerine getirirler. İdari sorumluluklarını da günlük olarak yerine getirirler. Bunun yanı sıra asistan randevuları organize ederek gerekli programı oluşturur. Genel hatları ile planlama yeteneği olan asistan her türlü yazışmayı ve haberleşmeyi de yapabilirler. Ofis ihtiyaçlarına yardımcı olan asistan idari faaliyetleri de yönetmekle yükümlüdürler.

Asistan Nasıl Olunur?

Asistan olmak için üniversitelerin Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı gibi bölümlerinden mezun olmak gerekir. Dört yıllık lisans eğitimi alındıktan sonra asistan olunabilir. Dört yıllık farklı bir bölümden mezun olan kişiler de asistan olabilirler. Bunun için de asistanlık sertifika programına katılıp bu sertifikaya hak kazanmış olmak gerekir.

Asistan Olma Şartları Nelerdir?

Asistan olmak için işverenler tarafından bazı şartlar aranıyor. Özellikle zaman yönetme becerisi olan kişilerin işlerine de öncelik vermeleri gerekir. Ayrıca detaylara dikkat eden ve ince düşünen kişiler asistan olabilirler. İyi bir asistanın büro yönetim sistemi ve prosedürleri de çok iyi bilmeleri gerekir. Ofis programlarına hakim olan kişiler asistanlık görevini yürütebilirler. Bunun yanı sıra asistan olmak isteyen kişiler yazıcı ve faks gibi araçların kullanımını doğru bir şekilde yapabilmeliler. Asistanlar her konuda hızlı düşünerek çözümler üretebilmeliler.

Asistanın Görevleri Nelerdir?

Asistanların görev tanımı oldukça geniştir. Buna göre asistanlar toplantıları planlayıp detaylı olarak zamanlamasını da yaparlar. Bunun yan sıra dosyalama sistemine hakim olan bu kişiler müşteriler ile birebir temas halinde olurlar. Ziyaretçilere de destek sağlayan asistan gerektiği zaman konaklama ve rezervasyon ihtiyaçlarını da karşılayabilir. Kişi listelerini kayıt altında tutan asistan düzenli olarak raporlama işlemlerini yapar. Üst düzey yöneticilerden gelen istek ve direktifleri de yerine getirir. Asistanlar tarafından ofis prosedürleri de yerine getirilir.

Asistan Maaşları Ne Kadar?

Asistan maaşları genellikle çalışılan firma ve şirketin politikalarına göre belirleniyor. Özellikle en düşük asistan maaşı 2 bin 300 lira olarak belirleniyor. Özel sektörde ve devlet sektöründe çalışan asistanların ortalama maaşı 3 bin 430 lira olarak biliniyor. Aynı zamanda asistanlar da en yüksek 4 bin 900 lira maaş alıyorlar.

Asistan İçin İş İmkanları Nelerdir?

Asistanlar için iş imkanları oldukça yüksektir. Asistanlar özellikle devlet sektöründe ve özel sektöre çalışma imkanına sahipler. Bunun yanı sıra uzmanlık alanlarına göre farklı bölümlerde de çalışabilirler. Çoklu görev yeteneği olan asistanlar organizasyon becerisine de sahip olurlar. Bunun yanı sıra problem çözme becerisi olan asistanlar için iş imkanları da oldukça yüksektir. Zaman yönetimi açısından başarılı olan asistanlar özel firmalarda asistanlık ve yönetici asistanlığı da yapabilirler. Bunun yanı sıra asistanlar özel sektörde ve devlet sektöründe rahatlıkla çalışabilirler. Aynı zamanda asistanların görev tanımı da bağlı oldukları iş yerlerine göre farklılık gösterebilir.