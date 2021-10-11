Aşılama İle Üreme Nedir Ve Nasıl Yapılır? Aşılama Yöntemi İle Üreme Örnekleri Ve Özellikleri

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Çok konuşulacak aşı iddiası... Ve ilk açıklama geldiÇok konuşulacak aşı iddiası... Ve ilk açıklama geldi!#Kovid Aşısı
Demirören Şirketler Grubundan mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusuDemirören Şirketler Grubu'ndan mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusu#Demirören Şirketler Grubu
Dünyanın konuştuğu karar Hiç mantıklı değil, hakem bana dedi ki...Dünyanın konuştuğu karar! "Hiç mantıklı değil, hakem bana dedi ki..."#Mbappe
Müjdeleri tek tek sıraladı… Erdoğandan 3600 ek gösterge mesajıMüjdeleri tek tek sıraladı… Erdoğan'dan '3600 ek gösterge' mesajı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Siyasi cinayetler işlenebilir iddiası... Altun çağrı yaptı: Savcılarla paylaşsın'Siyasi cinayetler işlenebilir' iddiası... Altun çağrı yaptı: Savcılarla paylaşsın#İletişim Başkanı Fahrettin Altun
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Rezerv rakamımız 123,5 milyar dolar seviyesine yükselmiştirMerkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Rezerv rakamımız 123,5 milyar dolar seviyesine yükselmiştir#Merkez Bankası
İngilterede enerji krizi büyüyor Görüşmeler sürüyor... 9 şirket iflas ettiİngiltere'de enerji krizi büyüyor! Görüşmeler sürüyor... 9 şirket iflas etti#Enerji Fiyatları
Kazada 5 öğrenci öldü Yaralı halde 2 km koşup haber vermişKazada 5 öğrenci öldü! Yaralı halde 2 km koşup haber vermiş#Afyonkarahisar
Papa resmen duyurdu, 2 yıllık süreç başladı Katolikler endişeli...Papa resmen duyurdu, 2 yıllık süreç başladı! Katolikler endişeli...#Katolik Kilisesi
HDP İzmir İl Binasına yönelik saldırıda yeni gelişme İstenen ceza belli olduHDP İzmir İl Binası'na yönelik saldırıda yeni gelişme! İstenen ceza belli oldu#Onur Gencer
İlçeyi sarsan iğrenç iddia İki zabıtaya gözaltı... Belediye başkanından açıklamaİlçeyi sarsan iğrenç iddia! İki zabıtaya gözaltı... Belediye başkanından açıklama#Eskişehir
Demet Akalının sözleri Gülben Ergeni kızdırdı... Yanıt gecikmediDemet Akalın'ın sözleri Gülben Ergen'i kızdırdı... Yanıt gecikmedi!#Demet Akalın
Anneden onay çıktı Bilge Öztürkün 22 yaş küçük aşkı...Anneden onay çıktı! Bilge Öztürk'ün 22 yaş küçük aşkı...#Bilge Öztürk
Müsilaj bazı şeyleri götürdü ama... Hamsi bitti onlar bollaştıMüsilaj bazı şeyleri götürdü ama... Hamsi bitti onlar bollaştı #Balıkçılık
Sahnede büyük şok Yüzlerce kişinin önünde ezilerek öldüSahnede büyük şok! Yüzlerce kişinin önünde ezilerek öldü#Rusya
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

Aşılama İle Üreme Nedir Ve Nasıl Yapılır? Aşılama Yöntemi İle Üreme Örnekleri Ve Özellikleri

#Aşılama İle Üreme#Üreme
Aşılama İle Üreme Nedir Ve Nasıl Yapılır Aşılama Yöntemi İle Üreme Örnekleri Ve Özellikleri

Her anne ve baba için çocuk sahibi olmak oldukça önemlidir. Çocuk sahibi olmak isteyen ama sağlık sorunlarından dolayı olamayan kişiler çeşitli yöntemleri kullanabilirler. Özellikle de aşılama ile üreme son yıllarda çok merak edilmektedir. Aşılama ile üreme nedir ve nasıl yapılır? Aşılama yöntemi ile üreme örnekleri ve özellikleri nelerdir? Tüm ayrıntıları ile sizler için derledik.

Haberin Devamı

 Aşılama ile üreme genellikle erkek kısırlığını içeren vakalarda uygulanmaktadır. Çok düşük sperm sayısına sahip olan kişilerde spermlerin servikste fallop tüplerine ulaşamayacak gibi durumlarında aşılama ile üreme kullanılır.

 Aşılama İle Üreme Nedir?

 Aşılama ile üreme çeşitli zamanlarda uygulanmaktadır. Özellikle normal cinsel ilişkinin mümkün olmadığı zamanlarda ve sperm hareketliliğinin az olduğu hallerde aşılama ile üreme metodu uygulanabilir. Bunun yanı sıra servikal faktörün bozuk olduğu durumlarda da aşılama ile üreme yapılabilir. Servikal faktör kadının rahim ağzında meydana gelen salgının erkek spermine hareket kabiliyeti sağlamadığı durum olarak bilinmektedir. Ayrıca anti sperm antikorlarının varlığında da aşılama ile üreme tercih edilebilir. Aşılama ile üreme, erkek spermlerinin kadın üreme sistemi içine bırakılması ile meydana gelir.

 Aşılama İle Üreme Nasıl Yapılır?

Haberin Devamı

 Aşılama, erkek spermlerinin cinsel ilişki yolu kullanılmadan kadın üreme sisteminin içine bırakılması işlemi olarak bilinmektedir. Aşılama yönteminin amacı da fallop tüplerine giden sperm sayısının arttırılması ve böylece döllenme şansının da daha fazla arttırılması olarak bilinir. Aşılama genellikle bilinmeyen kısırlık, rahim içinde yaşanan sıvı problemleri, rahmin spermi kabul etmemesi ve boşalmada sorun yaşanması gibi durumlarda uygulanmaktadır. Ayrıca rahim dokusunun önceki zamanlarda döllenme için uygulanmış olan işlem nedeniyle yara almasından dolayı sperm girişine izin vermemesi nedeni ile de aşılama ile üreme metodu kullanılabilir.

 Aşılama sürecinde öncelikle yumurta geliştirme tedavisi uygulanır. Sonrasında ise çeşitli hormon tedavileri de kullanılır. Ayrıca yumurta belli bir olgunluğa geldiği takdirde çatlatma iğnesi vurulur. Yumurtaya çatlatma iğnesi vurulmasının ardından yaklaşık 34 ve ya 36 saat sonra yumurtlama da gerçekleşir. Yumurtlamanın gerçekleşeceği zaman erkekten alınan sperm örneği itina ile yıkanır. Hazırlanan sperm özel plastik bir kanül yardımı ile döl yatağına yerleştirilir. Aşılama ile üreme bu şekilde gerçekleşir.

 Aşılama Yöntemi İle Üreme Örnekleri

Haberin Devamı

 Aşılama ile üreme yöntemi genel olarak insanlarda kullanılmaktadır. Erkekte kısırlık gibi vakaların görülmesi durumunda erkekten alınan sperm kadın üreme sistemine yerleştirilir. Bu şekilde kadınlarda üreme gerçekleşir.

 Aşılama Yöntemi İle Üreme Özellikleri

 Aşılama ile üreme genel olarak kişilerin altında yatan kısırlık nedenine bağlı olarak kullanılmaktadır. Aşılama yöntemi normal ilişkiye oranla yüzde 5 ve ya yüzde 20 artış sağlayabilir. Çocuk sahibi olma şansı uygulama sayısına göre arttıkça daha fazla artış göstermektedir. Aşılama ile üreme yönteminde teorik açıdan bakıldığında bir sınır olmazken 6 ve ya 7 seferden fazla da denenmemelidir. Ayrıca evlilik ve kısırlık süresi uzun ise aşılama denenmeden önce mikroenjeksiyon ve tüp bebek yöntemine geçilebilir.

Haberin Devamı

 Eşler çocuk sahibi olmak istediklerinde çeşitli üreme yöntemlerini kullanabilirler. Bu yöntemlerden en önemlisi ise aşılama ile üreme metodudur. Aşılama ile üreme yöntemleri uygulanırken genellikle erkek spermleri alınarak kadın üreme sistemine yerleştirilir. Dolayısı ile bu şekilde de üreme gerçekleşir. Aşılama ile üremenin çikolata kisti olan kişilerde uygulanması ise önerilmez. Ayrıca pelvik enfeksiyonu olan kadınlarda da aşılama ile üreme yönteminin kullanılması önerilmemektedir. Bazı durumlarda aşılama ile üreme metodu kullanılmaz. Özellikle follop tüplerinde ciddi rahatsızlığı olan kadınlarda aşılama ile üreme yöntemi kullanılması da çok fazla önerilmemektedir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Aşılama İle Üreme#Üreme