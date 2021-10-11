Aşılama İle Üreme Nedir Ve Nasıl Yapılır? Aşılama Yöntemi İle Üreme Örnekleri Ve Özellikleri

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Aşılama ile üreme genellikle erkek kısırlığını içeren vakalarda uygulanmaktadır. Çok düşük sperm sayısına sahip olan kişilerde spermlerin servikste fallop tüplerine ulaşamayacak gibi durumlarında aşılama ile üreme kullanılır.

Aşılama İle Üreme Nedir?

Aşılama ile üreme çeşitli zamanlarda uygulanmaktadır. Özellikle normal cinsel ilişkinin mümkün olmadığı zamanlarda ve sperm hareketliliğinin az olduğu hallerde aşılama ile üreme metodu uygulanabilir. Bunun yanı sıra servikal faktörün bozuk olduğu durumlarda da aşılama ile üreme yapılabilir. Servikal faktör kadının rahim ağzında meydana gelen salgının erkek spermine hareket kabiliyeti sağlamadığı durum olarak bilinmektedir. Ayrıca anti sperm antikorlarının varlığında da aşılama ile üreme tercih edilebilir. Aşılama ile üreme, erkek spermlerinin kadın üreme sistemi içine bırakılması ile meydana gelir.

Aşılama İle Üreme Nasıl Yapılır?

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Aşılama, erkek spermlerinin cinsel ilişki yolu kullanılmadan kadın üreme sisteminin içine bırakılması işlemi olarak bilinmektedir. Aşılama yönteminin amacı da fallop tüplerine giden sperm sayısının arttırılması ve böylece döllenme şansının da daha fazla arttırılması olarak bilinir. Aşılama genellikle bilinmeyen kısırlık, rahim içinde yaşanan sıvı problemleri, rahmin spermi kabul etmemesi ve boşalmada sorun yaşanması gibi durumlarda uygulanmaktadır. Ayrıca rahim dokusunun önceki zamanlarda döllenme için uygulanmış olan işlem nedeniyle yara almasından dolayı sperm girişine izin vermemesi nedeni ile de aşılama ile üreme metodu kullanılabilir.

Aşılama sürecinde öncelikle yumurta geliştirme tedavisi uygulanır. Sonrasında ise çeşitli hormon tedavileri de kullanılır. Ayrıca yumurta belli bir olgunluğa geldiği takdirde çatlatma iğnesi vurulur. Yumurtaya çatlatma iğnesi vurulmasının ardından yaklaşık 34 ve ya 36 saat sonra yumurtlama da gerçekleşir. Yumurtlamanın gerçekleşeceği zaman erkekten alınan sperm örneği itina ile yıkanır. Hazırlanan sperm özel plastik bir kanül yardımı ile döl yatağına yerleştirilir. Aşılama ile üreme bu şekilde gerçekleşir.

Aşılama Yöntemi İle Üreme Örnekleri

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Aşılama ile üreme yöntemi genel olarak insanlarda kullanılmaktadır. Erkekte kısırlık gibi vakaların görülmesi durumunda erkekten alınan sperm kadın üreme sistemine yerleştirilir. Bu şekilde kadınlarda üreme gerçekleşir.

Aşılama Yöntemi İle Üreme Özellikleri

Aşılama ile üreme genel olarak kişilerin altında yatan kısırlık nedenine bağlı olarak kullanılmaktadır. Aşılama yöntemi normal ilişkiye oranla yüzde 5 ve ya yüzde 20 artış sağlayabilir. Çocuk sahibi olma şansı uygulama sayısına göre arttıkça daha fazla artış göstermektedir. Aşılama ile üreme yönteminde teorik açıdan bakıldığında bir sınır olmazken 6 ve ya 7 seferden fazla da denenmemelidir. Ayrıca evlilik ve kısırlık süresi uzun ise aşılama denenmeden önce mikroenjeksiyon ve tüp bebek yöntemine geçilebilir.

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Eşler çocuk sahibi olmak istediklerinde çeşitli üreme yöntemlerini kullanabilirler. Bu yöntemlerden en önemlisi ise aşılama ile üreme metodudur. Aşılama ile üreme yöntemleri uygulanırken genellikle erkek spermleri alınarak kadın üreme sistemine yerleştirilir. Dolayısı ile bu şekilde de üreme gerçekleşir. Aşılama ile üremenin çikolata kisti olan kişilerde uygulanması ise önerilmez. Ayrıca pelvik enfeksiyonu olan kadınlarda da aşılama ile üreme yönteminin kullanılması önerilmemektedir. Bazı durumlarda aşılama ile üreme metodu kullanılmaz. Özellikle follop tüplerinde ciddi rahatsızlığı olan kadınlarda aşılama ile üreme yöntemi kullanılması da çok fazla önerilmemektedir.