Aşil Tendonu nedir, neresi ve vücutta nerede? Aşil Tendonu kopması sonucu ne olur

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Aşil tendonu insanların hareketlerinin büyük bir kısmını kontrol altına alan mekanizmalardan biri olarak ifade edilmektedir.

Aşil Tendonu Nedir, Neresi ve Vücutta Nerede?

Aşil tendonu yaklaşık olarak 6 cm genişliğinde olan kaygan görünümlü bir doku olarak ifade edilmektedir. Aşil tendonu insan vücudunda baldırın arka bölümünde yer alan bir kas grubu olarak bilinmektedir. Aşil tendonu topukta yer alan kemiği baldıra bağlayan bir tendon olarak ifade edilmektedir. Aşil tendonu insan vücudundaki en kuvvetli olan tendon olmakla beraber Aşil tendonu adı da çok eskilere dayanmaktadır.

Aşil tendonu koşu yapan bir insanın koşma hızını arttırması ile meydana gelebildiği gibi topuğu çok yüksek olan bir ayakkabı giyilmesi ile de görülebilmektedir. Aşil tendonu kasları kemiklere bağlayarak iskelet sistemini dışardan gelecek darbe ve yaralanmalara karşı korumaktadır. Kas ve kemiklerden meydana gelen aşil tendonu fazla baskı ve zorlamaya maruz bırakılırsa zedelenmeler ve hatta kopmalar meydana gelebilmektedir. Aşil tendonu riskini azaltmak için baldırları kuvvetlendiren hareketler yapılmalı, ortopedik ayakkabılar tercih edilmeli, bacak kaslarını geliştiren egzersizler yapılmalı, sert ve ani hareketlerden uzak durulmalı ve günlük yapılan işlerden sonra ayak ve bacakların belli bir süre dinlendirilmesi gerekmektedir.

Aşil Tendonu Kopması Sonucu Ne Olur?

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Aşil tendonunun hasar görmesi yada kopması durumunda kişi günlük hayatta yaptığı pek çok işi yapamaz duruma gelmektedir. İnsanların sahip olduğu bazı özelliklerde aşil tendonu riskini arttırmaktadır. Düz taban ayaklı kimselerin ayakta uzun süre kalmaları da aşil tendonunu tetiklemektedir. Aşil tendonunun kopması gibi bir durum gerçekleştiğinde kopmanın olduğu yerde bir sesin duyulması mümkün olmaktadır. Aşil tendonu olan kimselerin düzgün bir biçimde yürüyemedikleri bilinmektedir. Aşil tendonunun tedavi yollarından biri de ameliyat olmaktadır. Ancak ameliyat dışında bu hastalık için farklı tedavi yöntemleri de bulunmaktadır. Aşil tendonunun kopması durumunda kişilerde gözlenen birtakım değişiklikler şu şekilde belirtilmektedir:

- Topuk kısmında ve bilekte şiddetli ağrı ve şişlik

- Ayağı aşağı bükememek

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- Aşil tendonunun olduğu bacak üzerinde ayak parmaklarının üzerinde duramama

Aşil tendonu kopması topuk kemiğine yakın bir bölgede meydana gelmektedir. Bu alan da kan akışı fazla kuvvetli olmadığı için bu alan yırtılmalara ve kopmalara karşı oldukça dayanıksız olmaktadır. Bu alanda meydana gelen kopmaların iyileşme süresi uzun olabilmektedir. Aşil tendonu kopmuş olan bir kişi şiddetli bir acı hissedebilir. Aşil tendonlarında olan bir kopma ya da zorlama sonunda kişiler yürümekte zorluk çekmekte ve ayak bileğini ileri geri hareket ettirirken kopmanın olduğu alanda acı hissedebilmektedir. Bu nedenle tendonları yoracak ve onlara zarar verecek her durumdan uzak durulması gerekmektedir.

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Aşil tendonunda meydana gelen kopmalar ayak bileği ile yapılan hareketleri ve yürüme mekanizması ile ilgili her durumu doğrudan etkileyebilmektedir. Özellikle sporla uğraşan insanlarda daha fazla görülen aşil tendonu yaş ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin her insanın başına gelebilecek bir rahatsızlık olmaktadır. Aşil tendonlarının tanısı yapılırken muayene sonucunda kopma ya da yırtılma şeklinde bir teşhis konulması durumunda hem tedavi şekli hem de tedavi süresi birbirlerinden farklı özelliklere sahip olmaktadır.