Asıl sayı sıfatı nedir? Asıl sayı sıfatı ile ilgili örnek cümleler ve konu anlatımı

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Asıl sayı sıfatları eğitim ile beraber aynı zamanda günlük yaşamda yaygın kullanılan kurallar içerisinde yer alır. Özellikle dil bilgisi kuralı olarak öğrencilerin bilmesi gerektiği önemli konular içerisinde yer almaktadır. İsimler üzerinden ele alınmış ifadesi ile beraber, rakam kapsamında kesinlik gösterdiğini ifade etmek mümkün.

Asıl Sayı Sıfatı Nedir?

Varlıkların adedini kesin olarak sayı şeklinde bildiren yapı asıl sayı sıfatı olarak ifade edilir. Özellikle isim üzerinden sorulan, ‘Kaç’ sorusuna karşı verilen yanıt ile beraber ele alınır. Böylece herhangi bir isim ile beraber varlıkların kesinliği ortaya çıkar. Diğer bir deyişle bu kesinliğin kaç adet ya da kaç tane olduğuna yönelik bilgi verilmiş olur.

Genel olarak kelime grubu ya da cümle içerisinde kullanım ile beraber değerlendirilir. Özellikle farklı sorular içerisinden öne çıktığı vakit, ‘Kaç’ sorusu ile karşılaşıldığı zaman asıl sayı sıfatı bulunduğunu ifade etmek gerekir. Böylece herhangi bir durum ve olay ile varlıklar üzerinden sayı açısından kesinlik ortaya çıkarılır.

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Asıl Sayı Sıfatı ile İlgili Örnek Cümleler ve Konu Anlatımı

Genel olarak ele alındığı vakit asıl sayı sıfatları kesinlik bildiren yapılardır. Özellikle varlıkların adetini kesin olarak ortaya çıkaran dilbilgisi kuralı olduğunu ifade etmek mümkün. Herhangi bir cümle içerisinde kullanım ile beraber, o varlığın kesin olarak kaç tane olduğu ya da kaç adet yapılacağı yönünde bilgi verilmiş olur. Bu konuda ele alınacak belli başlı bazı örnekler ile ifade etmek mümkün;

"Bizim okulda 500 tane öğrenci vardır.’’

‘’Ben bugün 20 tane kitap aldım.’’

‘’Elimde 10 tane kalem var.’’

‘’Bugün toplamda 400 fidan diktik.’’

‘’Üç saat sonra orada olacağım.’’

‘’Ders toplamda 45 dakika sürdü.’’

‘’Ben çayımı her zaman iki şekerli içerim.’’

Bu şekilde yukarıda görüldüğü gibi birçok farklı alan üzerinden asal sayı sıfatlarını kullanmak mümkündür. Ortak şekilde ise asal sayı sıfatları belirli bir varlığın adetini kesin olarak ortaya çıkarır. Böylece olay ya da durum ile varlık üzerinden bunun kaç tane olduğu anlaşılır. Kesinlik bildirmesi nedeniyle asıl sayı sıfatı olarak ifade edilir ve isim üzerinden kullanılır.

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Asıl Sayı Sıfatları

Asıl sayı sıfatları genel olarak ismin önüne gelmek suretiyle kullanılır. Daha doğrusu rakam açısından ismi belirtir. Böylece ismin önüne geçmek suretiyle onları sayı bakımından belirten sıfatlar olarak ifade edilirler. Mesela, ‘Beş kişi’ dendiği zaman bu bir asıl sayı sıfatı olarak bilinir. Çünkü ortada belli bir kesinlik vardır ve 5 kişi net olarak ifade edilir. Böylece kısaca anlatmak gerekirse isimlerin sayılarını kesin olarak tanımlayan sıfatlar şeklinde anlatmak mümkün.

Asal Sayı Sıfatları Konusunda Dikkat Edilmesi Gerekenler

Varlıkları üzerinden kesin adeti belirtmesi ile beraber, asıl sayı sıfatları konusunda belli başlı bazı kuralları bilmek gerekir. Özellikle isimlerin önüne gelmesi ile beraber kullanıldığını söylemek mümkün. Böylece isim üzerinden varlıkların ne kadar olduklarına kesin olarak rakam açısından belirtir. Aynı zamanda mutlaka cümle içerisinde kullanılan rakamların tam sayı olması gerekmektedir. Böylece tam sayı ile beraber asıl sayı sıfatları eşliğinde kesinlik cümle içerisinde kazandırılmış olur. Günlük yaşamda kullanılması ile beraber aynı zamanda birçok farklı eğitim alanında önemli bir yere sahiptir.