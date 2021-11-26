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Asil kelimesinin eş anlamlısı nedir? Asilin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

#TDK#Asil#Eş Anlamlısı
Asil kelimesinin eş anlamlısı nedir Asilin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Anlamı üzerinden değerli bir sözcük olarak Asil kelimesi öne çıkmaktadır. Günümüzde hem iyi hem de kötü anlamda birçok farklı alanda değerlendirilir. Aynı zamanda taşımış olduğu anlam ile beraber bir eş anlamlısı olduğunu söylemek mümkün. Peki, asil kelimesinin eş anlamlısı nedir? Asilin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK) üzerine merak edilenler.

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Asil kelimesi günlük yaşamda yaygın olarak kullanılan sözcükler içerisinde yer alır. Kelime anlamı üzerinden ise iyi ve yüksek duygularla yapılan durum şeklinde ifade edilir. Aynı zamanda taşımış olduğu andan kapsamında insanları ya da farklı durumları sınıflandırma üzerine de kullanılır.

 Asil Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

 Asil kelimesinin eş anlamlısı olarak ‘soylu’ sözcüğü karşılık bulunmaktadır. Taşımış olduğu bu anlam ile beraber her iki kelime de aynı biçimde kullanılabilir. Genelde yüksek ve iyi duygularla yapılan şeklinde bir anlamı olsa bile, aynı zamanda insan ve hayvan ile canlı cansız tüm varlıkları değişik sebeplerden dolayı sınıflandırma üzerine de kullanılır.

 Asilin Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

 Türk Dil Kurumu açısından bakıldığı vakit Asil kelimesine karşılık olarak eş anlamlı şekilde soylu sözcüğü öne çıkmaktadır. Aynı anlamı ile beraber cümle içerisinde veya tek başına kullanım imkanı verir.

 ‘’Onun çok soylu bir insan olduğunu biliyorum.’’

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 ‘’Gösterdiği bu soylu tutum hoşuma gitti.’’

 Bu şekilde farklı cümlelerde her iki kelime de aynı anlam ile beraber kullanılabilir.

 

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#TDK#Asil#Eş Anlamlısı

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