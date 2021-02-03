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Atasözleri ve Anlamları
Haber Giriş: 03.02.2021 - 03:03 | Son Güncelleme:

Asil Azmaz Bal Kokmaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

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Asil Azmaz Bal Kokmaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
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Çok fazla bilinmeyen ancak merak edilen atasözleri arasında asıl azmaz bal kokmaz geliyor. Özellikle farklı yerlerde bu atasözü ile karşılaşan pek çok kişi anlamına öğrenmeye çalışmaktadır. İşte asil azmaz bal kokmaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (tdk) hakkında merak edilenler.

Nadir kullanılan ancak anlamı ile beraber etkili bir atasözü olan asıl azmaz bal kokmaz, pek çok kişi tarafından merak edilen yapılar arasında gelir. Bu atasözünün anlamını öğrenerek farklı yerlerde amaca uygun değerlendirebilirsiniz.

 Asil Azmaz Bal Kokmaz Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

 Herhangi bir şeyin yapısı değişse bile kendine has özellikleri kolay kolay değişmez. Özellikle biçim olarak değişkenlik gösterse bile, asli özellikleri ve görevleri herhangi bir değişikliğe uğramaz. Manevi açıdan ise kişinin karakterinin ve kişiliğinin bozulmayacağını, mayasında kötülük ve yozlaşma olmadığını gösterir.

 Asil Azmaz Bal Kokmaz Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

 Asıl azmaz bal kokmaz atasözünü cümle içerisinde amaca uygun farklı yerlerde kullanabilirsiniz.

 ‘’Yine de ne olursa olsun asıl azmaz bal kokmaz.’’

 Bu şekilde birçok farklı cümle içerisinde veya tek başına da kullanabilirsiniz.

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