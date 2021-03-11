Aşık Atmak ne demek? Aşık Atmak deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

Aşık kelimesinin bir diğer anlamı da yarıştır. Birisinin aşık attığını söylediğimizde onun biriyle yarış ve rekabet içerisinde olduğunu ima ederiz.

Aşık Atmak Ne Demek?

Aşık atmak deyimi meydan okumak, boy ölçüşmek, yarışmak ve rekabet demektir. Bu deyim dilimiz ''aşık oyunu'' adı verilen bir oyundan geçmiştir.

Aşık Atmak Deyiminin Anlamı (TDK)

TDK'ya göre aşık atmak deyiminin iki anlamı bulunmaktadır.

Anlamı: Birisiyle yarışmak ve söz konusu kişiyi belli bir konuda geçeceğini iddia etmek. Anlamı: Kendinden üstün olan bir kişiye karşı meydan okumak

Aşık Atmak Örnek Cümle İçinde Kullanımı

1- Benimle bu konuda aşık atacağını sanıyorsan yanılıyorsun.

2- İnsan bu hayatta kiminle aşık atacağına dikkat etmeli ve ona göre davranmalı.

3- Ben onunla aşık atacak yeteneklere sahip biri değilim.