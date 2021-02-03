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Atasözleri ve Anlamları
Haber Giriş: 03.02.2021 - 02:59 | Son Güncelleme:

Aşığa Bağdat Sorulmaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

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Aşığa Bağdat Sorulmaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
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Atasözleri ilk anlamlarının dışında çok daha derin anlamlara sahip olan özlü cümleler olmaktadır. "Aşığa Bağdat sorulmaz" atasözü de bu atasözlerimizden biri olmakta ve üç kelime içerisinde gizli birçok anlam bulundurmaktadır. Atasözünün içeriğinde bulunan anlamları ve bu atasözünün cümle içinde ki doğru kullanışını sizler için derledik.

"Aşığa Bağdat sorulmaz" atasözünde ki aşık, sadece birine ileri derecede sevgi ve ilgi duymak anlamında kullanılmamıştır.

 "Aşığa Bağdat Sorulmaz" Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

 Bu atasözünde geçen aşık, bir işi yapmak için çok hevesli ve tutkulu olan birini ifade etmektedir. Atasözü ise işe dört elle ve tutku ile sarılan bu kişinin bu işi yaparken hiç bir zorluktan yılmayacağı ifade edilmektedir. Aşık yapacağı iş ile uğraşırken bütün zorluklar ile başa çıkabilir ve sonunda başarıya ulaşır. Aşık olan kişiler hedeflerine ulaşırken bütün zorlukların üstesinden istekli bir şekilde aşmaktadır.

 " Aşığa Bağdat Sorulmaz" Atasözü Cümle İçinde Kullanımı Nasıl Olmalıdır?

 Çocukluğundan beri tek hayali Cebelitarık Boğanı yüzmek olan milli yüzücümüze bu başarı sonrasında "nasıl başardınız" sorularına cevabı "Aşığa Bağdat sorulmuş" oldu.

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