Asgari ne demek, ne anlama geliyor? Asgari kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

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Uzun yıllardan beridir dilimizde çok sık kullanılan kelimeler arasında yer alan asgari kelimesi pek çok kişi tarafından merak ediliyor.

Asgari Ne Demek?

Asgari kelimesi, ülkemizde vatandaşlar tarafından çok sık kullanılan bir kelimedir. Asgari kelimesi halk arasında azami, en az anlamlarında kullanılır.

Asgari Ne Anlama Gelir?

Asgari kelimesi, haber programlarında, internette ve gazetelerde en sık karşılaştığımız sözcükler arasında yer alıyor. Asgari sözcüğü, Arapçadan dilimize geçmiştir. Bu sözcük genellikle, en az, en aşağı anlamında kullanılır.

Asgari Kelimesinin TDK Sözlüğüne Göre Anlamı Nedir?

Asgari kelimesinin TDK sözlüğüne göre anlamı, en az, en düşük, en aşağı, minimum, minimal, en alt anlamına gelir. Asgari kelimesi dilimize Arapçadan geçmiştir. Özellikle de dilimizde asgari ücret, asgari hız limiti gibi farklı kullanım şekilleri vardır.