Asenkron motor nedir? Asenkron motor çalışma prensibi, özellikleri ve çeşitleri
Asenkron Motor endüstride en fazla kullanılan motorlardan bir tanesidir. 1 fazlı olarak veya 3 fazlı olacak şekilde üretilmeleri mümkündür. Asenkron motor nedir, çalışma prensipleri, özellikleri ve çeşitleri ile ilgili bilgileri derledik.
Asenkron motorlar çok ucuzdur. Bakımları da çok zorlu değildir. Bu gibi özellikleri bakımından çokça tercih edilmektedir. İsminin Asenkron olmasının nedeni ise stator sargılarındaki manyetik alan dönüş hızının rotor dönüş hızı ile aynı olmamasından kaynaklanmaktadır.
Asenkron Motor Nedir?
Asenkron motor, statora uygulanmış olan elektrik enerjilerini rotoru döndürerek mekanik enerjiye çevirmeye yarayan makinelere verilen isimdir. Bu motorların fiyatları çok uygundur, bakım masrafları da maliyetli değildir. Yapıları oldukça sağlamdır ve verimleri de çok yüksektir.
Asenkron motorların çalışmalarında ark meydana gelmez. Momentleri oldukça yüksektir. Bu nedenle de piyasa da en fazla tercih edilen motorlardır.
Asenkron Motor Çalışma Prensibi
Bu motorlar 120 derece faz farkı ile yerleştirilen statorların sargılarına alternatif akımların uygulanması ile birlikte döner manyetik alanın meydana gelmesi ile çalışırlar. Manyetik alanın etkisi ile beraber rotor sargılarında bulunan çubuklar üzerinden akımlar geçmektedir. Bu çubuklar manyetik alanların dışına doğru itilerek kuvvet meydana getirilir. Bu sayede rotorun dönmesi sağlanmaktadır.
Asenkron Motorlar Nerelerde Kullanılabilir?
Asenkron motorlar endüstride farklı alanlarda kullanılabilmektedir. Bu motorun kullanım alanlarından bazıları ise şu şekilde sıralanabilmektedir;
Vinçlerde
Pompalarda
Fanlarda
Konveyörlerde
Kırıcılarda
Asansör ve yürüyen merdiven gibi sistemlerde
Komprasörlerde
Mikselerde
Öğütücülerde kullanılmaktadırlar.
Asenkron Motor Çeşitleri Nelerdir?
Asenkron motorlar, yapılarına, faz sayılarına, rotorlarına, yapılış şekillerine göre isimlendirilirler.
- Faz Sayısına Göre Asenkron Çeşitleri
- Üç Fazlı Olan Asenkron Motorlar
- Bir fazlı Olan Asenkron Motorlar
2.Yapılarına Göre Asenkron Çeşitleri
- Kısa devre rotoru olan (sincap kafesli) asenkron motor
- Rotoru sargılı olan (bilezikli) asenkron motor
3.Yapılış Şekline Göre Asenkron Çeşitleri
- Açık Tip Olan Asenkron Motor
- Kapalı Tip Olan Asenkron Motor
- Flanşlı Tip Olan Asenkron Motor
4.Rotor Yapılışına Göre Asenkron Çeşitleri
-Yüksek rezistansı olan asenkron motorlar (rotor omik dirençleri büyüktür)
- Alçak rezistansı olan asenkron motorlar ( rotor omik dirençleri küçüktür)
- Yüksek reaktansı olan asenkron motorlar (rotor endüktif dirençleri büyüktür)
Asenkron Motora Yol Verme Yöntemleri
Asenkron motora yol verme yöntemlerinde şıklıkla şu yöntemler kullanılmaktadır;
Sürücü Yol Verme
Direkt Yol Verme
Yumuşak Yol Verici Sayesinde Yol Verme
Yıldız Üçgen Yol Verme
Direnç Sayesinde Yol Verme
Oto Trafosu Sayesinde Yol Verme
Asenkron Motor Parçaları Nelerdir?
- Stator: Motorlarda bulunan sabit kısımdır. Alternatif akım ile çalışmakta olan motorlarda döner manyetik alan oluşturulması için stator salgılarının bulunduğu bölgedir. 0,35...0,8 mm ince silisyum sacların sıkıştırılması yöntemi ile oluşturulurlar. Stator bölümünde alternatif akım sargıları vardır. Bu sargılar stator oyukları içerisinde bulunur ve istenen kutup sayılarına göre motor üretimi yaparlar.
- Rotor: Bu kısım motorun dönmekte olan kısmının ismidir. Sincap kafesli ya da sargılı olmak üzere iki farklı çeşidi vardır. Sincap kafesli olanlarda rotorun dış kısmında açılmış olan oluklara alüminyum ya da bakır çubuklar yerleştirilir ve çubukların iki tarafı kısa devre yapılır. Bunun yanında soğutucu görevi görmesi amacı ile iki tarafta da kanatçıklar vardır. Sargılı rotorun dış yüzünde açılan oluklara 120 faz farkı olan üç fazlı alternatif akım sargıları konmuştur.
- Soğutma Fanı: Dönme sebebi ile ısınan motorun gövde kısmının soğutulması için kullanılır.
- Terminal Kutusu: Statora yerleştirilmiş olan sargıların bağlantı kısımları, terminal kutusuna çıkarılmaktadır.
- Şaft: Mıknatıslanma ile dönen ve mekanik dönmenin sağlandığı bölümdür.
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