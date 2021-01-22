Asenkron motor nedir? Asenkron motor çalışma prensibi, özellikleri ve çeşitleri

Asenkron motorlar çok ucuzdur. Bakımları da çok zorlu değildir. Bu gibi özellikleri bakımından çokça tercih edilmektedir. İsminin Asenkron olmasının nedeni ise stator sargılarındaki manyetik alan dönüş hızının rotor dönüş hızı ile aynı olmamasından kaynaklanmaktadır.

Asenkron Motor Nedir?

Asenkron motor, statora uygulanmış olan elektrik enerjilerini rotoru döndürerek mekanik enerjiye çevirmeye yarayan makinelere verilen isimdir. Bu motorların fiyatları çok uygundur, bakım masrafları da maliyetli değildir. Yapıları oldukça sağlamdır ve verimleri de çok yüksektir.

Asenkron motorların çalışmalarında ark meydana gelmez. Momentleri oldukça yüksektir. Bu nedenle de piyasa da en fazla tercih edilen motorlardır.

Asenkron Motor Çalışma Prensibi

Bu motorlar 120 derece faz farkı ile yerleştirilen statorların sargılarına alternatif akımların uygulanması ile birlikte döner manyetik alanın meydana gelmesi ile çalışırlar. Manyetik alanın etkisi ile beraber rotor sargılarında bulunan çubuklar üzerinden akımlar geçmektedir. Bu çubuklar manyetik alanların dışına doğru itilerek kuvvet meydana getirilir. Bu sayede rotorun dönmesi sağlanmaktadır.

Asenkron Motorlar Nerelerde Kullanılabilir?

Asenkron motorlar endüstride farklı alanlarda kullanılabilmektedir. Bu motorun kullanım alanlarından bazıları ise şu şekilde sıralanabilmektedir;

Vinçlerde

Pompalarda

Fanlarda

Konveyörlerde

Kırıcılarda

Asansör ve yürüyen merdiven gibi sistemlerde

Komprasörlerde

Mikselerde

Öğütücülerde kullanılmaktadırlar.

Asenkron Motor Çeşitleri Nelerdir?

Asenkron motorlar, yapılarına, faz sayılarına, rotorlarına, yapılış şekillerine göre isimlendirilirler.

Faz Sayısına Göre Asenkron Çeşitleri

- Üç Fazlı Olan Asenkron Motorlar

- Bir fazlı Olan Asenkron Motorlar

2.Yapılarına Göre Asenkron Çeşitleri

- Kısa devre rotoru olan (sincap kafesli) asenkron motor

- Rotoru sargılı olan (bilezikli) asenkron motor

3.Yapılış Şekline Göre Asenkron Çeşitleri

- Açık Tip Olan Asenkron Motor

- Kapalı Tip Olan Asenkron Motor

- Flanşlı Tip Olan Asenkron Motor

4.Rotor Yapılışına Göre Asenkron Çeşitleri

-Yüksek rezistansı olan asenkron motorlar (rotor omik dirençleri büyüktür)

- Alçak rezistansı olan asenkron motorlar ( rotor omik dirençleri küçüktür)

- Yüksek reaktansı olan asenkron motorlar (rotor endüktif dirençleri büyüktür)

Asenkron Motora Yol Verme Yöntemleri

Asenkron motora yol verme yöntemlerinde şıklıkla şu yöntemler kullanılmaktadır;

Sürücü Yol Verme

Direkt Yol Verme

Yumuşak Yol Verici Sayesinde Yol Verme

Yıldız Üçgen Yol Verme

Direnç Sayesinde Yol Verme

Oto Trafosu Sayesinde Yol Verme

Asenkron Motor Parçaları Nelerdir?