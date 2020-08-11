ASELSAN MTAL bu yıl 0.33'lük yüzdelik dilimden öğrenci aldı

ASELSAN'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, savunma sanayisine nitelikli eleman yetiştirmek amacıyla kurulan ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL), bu yıl yüzdelik dilimde artış gösterdi. Lise geçen yıl 0.46'lık yüzdelik dilimden öğrenci alırken, bu yıl 0.33'lük yüzdelik dilimden öğrenci tercih etti. Açıklamada görüşlerine yer verilen Haluk Görgün, ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine olan ilginin her geçen yıl daha da arttığını belirterek, şunları söyledi:

"Biz öğrencilerimize sadece bir okul değil, aslında Türkiye'nin geleceğini inşa etmek için bir adım atmaları konusunda fırsat veriyoruz. ASELSAN MTAL'li gençler ilk yıldan itibaren bilim ve sporda kendilerini göstermeye başladı. Okulun iki öğrencisi 7 Mart'ta gerçekleştirilen 5'inci Ulusal TALES Matematik Uygulamaları Yarışması'nda finale kaldı. Alan mezunlarına ASELSAN'da istihdamlarına öncelik sağlanacak, mezunlardan uygun bulunanlara ise gelecek dönem araştırma üniversitelerinin mühendislik bölümlerinde öğrenim görmeleri halinde yükseköğrenimleri sırasında burs verilmesi de planlanıyor.”