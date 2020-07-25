ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yeni öğrencilerini bekliyor

Savunma sanayisinde ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla geçen yıl Anaka’da kurulan ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, yeni eğitim öğretim yılı için öğrencilerini bekliyor. ASELSAN Kurumsal Yönetim Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Hakan Karataş, ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin geçen yıl kurulduğunu ve çok yoğun bir dönem geçirdiklerini söyledi. Mesleki eğitimin önemine işaret eden Karataş, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bütün dünyanın dert ettiği, özellikle Türkiye için çok kritik konulardan biri bu. Çünkü üretim aşaması ve üretim odaklı bir şeyler yapıyorsanız, üretim kalitesi sizin teknik elemanlarınızın kalitesiyle birebir aynı odakta devam ediyor. Savunma sanayisinde daha hassas, daha derin, daha çeşitli yeteneklere sahip olmak gerekiyor. Biraz daha kararlı ve mesleki iradeye sahip gençlerimizi yetiştirmemiz gerekiyor. Yetenek profiline baktığımızda biz sektör için aranan elemanı yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu yıl da öğrencilerimizi liseye kabul etmek için hazırız.

YÜZDE 1’LİK DİLİMLE ÖĞRENCİ ALDIK

Geçen yıl sıralamada yüzde 1'lik dilime giren öğrencileri liseye kabul ettik. Öğrenciler Anadolu lisesi ya da fen lisesi yerine ASELSAN ile mesleki liseyi bağdaştırdıkları için bizi tercih etti. Bu bizim sorumluluğumuzu çok arttırdı. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da savunma elektroniği ve savunma mekaniği programlarına toplam 120 öğrenci kabul edeceğiz. Lisenin fiziksel özellikleri de yüksek düzeyde. Lise öğrencilerine belirli ölçüde staj, istihdam ve burs imkânı veriliyor. ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önemli bir rol model olacak.

YENİ ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN ÇOK HEYECANLIYIZ

Lisede sadece teknik bilgiler değil, savunma sanayisi için temel değerleri de vermeye çalışıyoruz. Savunma sanayisinde çalışacak kişilerin farklı dinamiklere sahip olması lazım. Duygusal dayanıklılıklarının yüksek olması gerekiyor. Mesleki iradeleri güçlü, sabırlı ve birlikte başarma duygusuna sahip insanlar yetiştirmemiz lazım. Biz hedeflerimizi öğrencilerimize aşılamak istiyoruz. Yeni öğrencilerimiz için çok heyecanlıyız. Yeni öğrencilerimizi merakla bekliyoruz. Savunma sanayisi Türkiye'nin bekası için çok kritik. Türkiye'de savunma sanayisinde yaklaşık 50 bin kişilik bir iş gücü var ama bizim yüzde 100 yerli ve milli ürünler çıkarabilmemiz için bunun çok artması lazım. Öğrencilerin yabancı dil seviyeleri çok iyi. Çok yönlü mühendis ve teknisyenler yetiştirmek istiyoruz.”