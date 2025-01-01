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Aşçılık yarışması başvuruları başlıyor

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#MEB#MEB Uluslararası Gastronomi Festivali#Aşçılık Yarışması
Aşçılık yarışması başvuruları başlıyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 01, 2025 12:00

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen ‘MEB Uluslararası Gastronomi Festivali ve Aşçılık Yarışması’ başvuruları 2-17 Ocak tarihleri arasında yapılacak.

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MEB Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlik, öğrencilere mesleki ve teknik eğitim yoluyla kazandıkları becerileri sergileme ve dünya mutfaklarıyla ilgili farkındalıklarını arttırma fırsatı sunacak. Meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarında ‘yiyecek içecek hizmetleri’ alanındaki öğretmen ve öğrencilerin mutfak sanatlarındaki ustalıklarını sergileyecekleri yarışmaya başvurular, 2-17 Ocak tarihleri arasında https://gastrofest.meb.gov.tr adresinden yapılacak. Festival, Kayseri, Konya, Aydın, Denizli, Balıkesir, İstanbul, Bolu, Rize, Antalya, Adana, Gaziantep, Diyarbakır, Malatya, Erzurum ve Van olmak üzere 15 gastronomi bölgesinde tüm ilden öğrenci ve öğretmenlerin katılımıyla gerçekleştirilecek. Bölge yarışmalarının ardından 15-22 Nisan tarihleri arasında İstanbul'da final yarışmaları ve ödül töreni düzenlenecek. İl birincilerinin ve diğer ülkelerden seçilen uluslararası öğrencilerin katılım sağlayacağı final yarışmasında; birinci, ikinci ve üçüncü belirlenecek.

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#MEB#MEB Uluslararası Gastronomi Festivali#Aşçılık Yarışması

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