Aşçılık (Myo) Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Aşçılık bölümünde okumak isteyen kişilerin mutfağa ilgisi olması ve bununla beraber sorumluluk sahibi olması gerekmektedir.

Aşçılık Nedir?

Aşçılık bölümü bir meslek dalıdır bununla beraber içerisinde çeşitli eğitim programları da bulunmaktadır. Lisede ve üniversite aşçılık bölümleri bulunmaktadır. Kişiler lise eğitimlerinden sonra aşçılık yüksek okuluna giderek eğitimlerini akademik anlamda devam ettirebilirler.

Aşçılık bütün yemek kültürlerini içermektedir. Bununla beraber bu bölümden mezun olan kişiler mutfak yönetimi, aşçı veya denetim gibi birçok farklı bölümde çalışabilirler. Aşçılık mesleği yaratıcılığı destekleyen bir bölümdür. Aynı zamanda da bu bölüm kişilerin el yeteneğini ve göz yeteneğini geliştiren bir bölümdür. Aşçılık bölümü önlisans bölümüdür. Kişiler bu lisans eğitiminden sonra, sektör içerisinde diğer meslektaşlarına destek vererek yeni elemanlar yetiştirmeye yardımcı olmaktadır. Bu bölümde okumak isteyen kişilerin sorumluluk sahibi olması ve mutfağa ilgi duyması gerekmektedir.

Aşçılık Bölümünün Amacı Nedir?

Aşçılık bölümü bir önlisans eğitim bölümüdür. Kişiler bu bölüme özel veya devlet üniversitelerine başvuruda bulunarak girebilirler. Aşçılık bölümü kişilere mutfağı ve mutfak dışında ki prensipleri öğreten bir bölümdür. Aynı zamanda da bu bölüm içerisinde kişiler dünya mutfaklarını tanıyarak, meslek hayatlarında öğrendikleri bilgileri yansıtırlar. Aşçılık bölümüne giden kişiler el yeteneklerini geliştirir ve bununla beraber görsel yeteneklerini de geliştirebilirler.

Aşçılık Kaç Yıllıktır?

Aşçılık eğitimi iki yıllık bir önlisans eğitimidir. Bu bölümden öğrencilerin mezun olabilmesi için 120 AKTS hakkını doldurması gerekmektedir. Bununla beraber üniversitenin belirlediği mezuniyet koşullarında öğrencilerin sağlaması gerekmektedir. Aşçılık bölümünde okumak isteyen kişiler, TYT puan türüyle bu bölüme gidebilirler.

Aşçılık Okumak İçin Ne Gereklidir?

Aşçılık bölümü okumak isteyen kişiler özel üniversitelerde veya devlet üniversitelerinde okuyabilirler. Bu üniversitelere kişiler TYT sınavına girerek giriş yapabilirler. Bununla beraber öğrenciler ikinci öğretim olarak da bu bölüme üniversitelerde gidebilirler. Liseden aşçılık mezunu olan kişiler, direkt olarak sınavsız geçiş yapabilirler. Ancak başka bölümlerde okuyan lise öğrencilerinin, YKS’den 150 puan alarak tercihlerini yapması gerekmektedir.

Aşçılık Öğretimi İngilizce midir?

Aşçılık bölümü Türkçe bir bölümdür. Ancak kişiler okul kontenjanları ve okul durumuna göre İngilizce veya Türkçe bölüm tercih edebilirler. Aynı zamanda da kişiler eğitim hayatları boyunca, mesleki İngilizce eğitim göreceklerdir.

Aşçılık Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

Aşçılık bölümü TYT puan grubu ile öğrenci almaktadır. Bu bölümde okumak isteyen kişiler Türkçe, Tarih ve benzeri sözel gruplarında başarı göstermesi gerekmektedir. Aşçılık okumak isteyen kişilerin YKS sınavına girerek en az 150 baraj puanını geçmesi gerekmektedir.

Aşçılık Bölümü Dersleri Nelerdir?

Aşçılık bölümünde okumak isteyen kişiler dört dönem boyunca eğitim almaktadır. Bu eğitimler içerisinde yemek kültürü, dünya yemekleri ve yemek yapmak gibi çeşitli dersler verilmektedir. Aşçılık bölümü içerisinde bulunan dersler şu şekildedir;

Beslenme

Gıda Teknolojisi

Pişirme Yöntemleri

Mutfak Tarihi

Mutfak Kültürü

Osmanlı Mutfağı

Hijyen ve Sanitasyon

Genel İşletme

Endüstriyel Mutfak Uygulamaları

Kişiler bu eğitim süresi boyunca bu gibi derslerden sorumlu olacaktır. Kişilerin bu dersleri başarı bir şekilde geçmesi durumunda, aşçı unvanını kazanarak meslek hayatlarına geçiş yapabilecekler.

Aşçılık Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir? Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Aşçılık bölümü mezunu olan kişiler çeşitli alanlarda rahat bir şekilde çalışabilirler. Genel olarak bu bölümden mezun olan kişiler yemek organizasyonlarının hazırlanması, planlanması veya yönetilmesi yönünde çalışabilirler. Aynı zamanda da bu bölümden mezun olan kişiler menü düzenleme ya da sosyal medyada food blogger olarak çalışabilirler.

Aşçılık Çalışma Alanları Nelerdir?

Aşçılık mezunu olan bireylerin genel olarak tercih ettiği çalışma alanları restoran ve benzeri yemek işletmeleridir. Bununla beraber kişiler devlet kurumlarında da mesleklerini icra edebilirler. Devlet kurumunda çalışmak isteyen kişiler hastane, okul veya üniversite gibi çeşitli yerlerde işlerini icra edebilir. Özel sektörde çalışmak isteyen kişiler ise restoranlar, fabrikalar, kafeler veya özel etkinliklerde aşçılık yapabilirler.

Aşçılık Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Aşçılık bölümü devlet üniversitelerinde ve özel üniversitelerde bulunmaktadır. TYT puan türü ile öğrenci alan bu üniversiteler şu şekildedir;

Başkent Üniversitesi

İstanbul Bilgi Üniversitesi

Haliç Üniversitesi

Okan Üniversitesi

Acıbadem Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi

Aydın Üniversitesi

Ankara Üniversitesi

İstanbul Gelişim Üniversitesi