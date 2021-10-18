Aşçı ne demek, ne anlama geliyor? Aşçı kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

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Günlük yaşamın en sık kullanılan kelimelere içerisinde Aşçı kelimesi geliyor. Belli bir mesleği anlatması ile beraber günümüzde birçok farklı alanda değerlendirilir.

Aşçı Ne Demek, Ne Anlama Geliyor?

Değişik kelimeler üzerinden ele alınmak suretiyle Aşçı kelimesi Türkçe için ifade edilir.

- Yemek pişirme mesleği

- Aşçılık

Yukarıda verilen anlamları ile beraber günlük hayatın en yaygın kullanılan sözcüklerinden biridir.

Aşçı TDK'ya Göre Sözlük Anlamı

Aşçı kelimesinin Türk Dil Kurumu'na göre karşılığı, ‘Yemek pişirme mesleği,’ olarak ön plana çıkar. Aynı zamanda bir meslek şeklinde ifade edilmesi ile beraber genelde aşçılık olarak bilinir. Günümüzde hem amatör hem de profesyonel olarak aşçılık kelimesi meslek grubu kapsamında ele alınır. Böylece cümle içerisinde ya da tek başına farklı amaçlar altında değerlendirmek mümkün.