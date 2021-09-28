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Aşçı nasıl yazılır? TDK' ya göre aşçı kelimesinin doğru yazımı

#Nasıl Yazılır?#TDK#Aşçı
Aşçı nasıl yazılır TDK ya göre aşçı kelimesinin doğru yazımı

Aşçı kelimesi bir meslek grubuna ait bir kelime olurken çoğunlukla sesli kullanımdan kaynaklı olarak yazım yanlışı yapılmaktadır. Aşçı kelimesi nasıl yazılır ve Türk Dil kurumuna göre aşçı kelimesinin doğru yazımı hakkındaki tüm bilgileri sizler için derledik. Aşçı kelimesinin yazım yanlışı ise ahçı şeklinde kullanılmaktadır. Ahçı mı aşçı mı doğru kabul edildiği sorusunun cevabını derledik.

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Aşçı yani yemek yapan ve bu işi profesyonel olarak yürüten kişiler için kullanılan bir terimdir.

Aşçı Nasıl Yazılır?

Aşçı kelimesi doğru yazılışı aşçı şeklinde olmaktadır. Ahçı şeklinde kullanım ise yazım yanlışı olarak kabul edilmektedir.

Türk Dil Kurumuna Göre Aşçı Kelimesinin Doğru Yazımı

Türk Dil kurumuna göre aşçı kelimesinin doğru yazımı aşçı şeklinde olmaktadır. Aş pişiren kişi anlamına gelen yani yemek yapan kişi anlamına gelen bir kelimedir. Aşçı kelimesi yazımında genel yazım yanlışı olarak kabul edilen ahçı kelimesi ise sözlü kullanımdan kaynaklı olarak yazım yanlışı kabul edilen bir kullanım olmaktadır.

Türk Dil kurumu aşçı kelimesinin doğru yazımı konusunda aşçı yazılması gerektiğini belirleyerek bu şekilde yazımın uygun bulmaktadır.

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