Aşağılık Duygusu ne demek? Aşağılık Duygusu deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

En az bir kere de olsa aşağılık duygusu deyimini duymuşuzdur. Eğer bu deyimin anlamını bilmiyorsak ne için kullanıldığını bilmemiz imkansızdır. Çünkü deyimler genelde ilk anlamları ile değil ilk anlamlarının dışında kullanılan sözcüklerdir.

Aşağılık Duygusu Ne Demek?

Kişinin bazı konular ile ilgili olarak kendini diğer insanlar ile kıyaslayıp yetersiz görmesi, bunun sonucunda da mutsuzluğa sürüklenmesidir. günlük yaşamda sıklıkla aşağılık duygusu deyimine rastlarız.

Aşağılık Duygusu Deyiminin Anlamı (TDK)

Aşağılık duygusu deyimi kişinin kendini belirli konular ile ilgili olarak yetersiz görmesinden ortaya çıkar. Kişi kendini başkaları ile kıyaslar ve bunun sonucunda da kendini yetersiz görüp mutsuz olur. İşte bu duruma aşağılık duygusu denir.

Aşağılık Duygusu Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Aşağılık duygusu insanların her zaman kendilerini kötü hissetmelerine sebep olur.

Aşağılık duygusu olan kişilerin sağlıklı ilişkiler kurması imkansızdır.