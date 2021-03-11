Aşağı Tükürsem Sakal Yukarı Tükürsem Bıyık deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

Bu deyimde mecazi anlamda kullanılan ''sakal'' ve ''bıyık'' kelimeleri sakıncalı, kötü ve tehlikeli demektir. Tükürmek fiili ise karar vermek anlamına gelir.

Aşağı Tükürsem Sakal Yukarı Tükürsem Bıyık Ne Demek?

Aşağı Tükürsem Sakal Yukarı Tükürsem Bıyık deyimi insanın seçmek zorunda olduğu iki ihtimalin de kötü olması demektir. Yanıtlanması epey zor olan sorulara cevap olarak da bu deyim kullanılır.

Aşağı Tükürsem Sakal Yukarı Tükürsem Bıyık Anlamı (TDK)

Anlamı: İnsanın kötü sonuçlara yol açabilecek iki seçenekten birini seçmek zorunda kalması. Anlamı: Karar vermesi zor olan meseleler karşısında bocalamak.

Aşağı Tükürsem Sakal Yukarı Tükürsem Bıyık Örnek Cümle İçinde Kullanımı

1- İnan bana, ne yapacağımı bilmiyorum, aşağı tükürsem sakal yukarı tükürsem bıyık.

2- Öğretmenimiz bugünkü derste aşağı tükürsen sakal yukarı tükürsen bıyık deyimini açıkladı.