Aş Taşınca Kepçeye Paha Olmaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Atasözleri geçmişte söylenmiş güzel, kaliteli ve anlamlı kelimelerden oluşmaktadır. Günümüzde hala sık sık sevilerek kullanımı sağlanmaktadır. Bu atasözleri insanları yapılan yanlıştan döndürmektedir. Son derece önemli ve yerinde kullanıldığında çok etkili sözlerdir. Bu atasözlerinden birisi de 'Aş Taşınca Kepçeye Paha Olmaz' cümlesidir. Bu cümlenin kullanım alanları oldukça geniştir.

Aş Taşınca Kepçeye Paha Olmaz Atasözünün Anlamı Nedir?

Bu atasözünün anlamı zor ve sıkışık zamanlarda önemli durumların değeri çoktur şeklinde ifade edilmektedir. Bir diğer tanımı ise değersiz görünen bir araç yanlış ya da istenmeyen durumda önleme sağlarsa paha biçilemez bir önem taşır anlamındadır.

Aşk Taşınca Kepçeye Paha Olmaz Cümle İçinde Kullanımı

Bu atasözünün cümle içinde kullanımı ise ' Eski arabam yıllar geçtikçe değer kazandı ' şeklinde söylenebilir.