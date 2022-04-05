As Sembolü Hangi Element? As Elementinin Adı, Özellikleri, Elektron Dizilimi Ve Yükselgenme Basamağı

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AS sembolü arsenik elementinin bir simgesi olarak bilinmektedir. Periyodik cetvelde bulunan arsenik elementi atom numarası 33 olan bir element olarak ifade edilebilir.

AS Sembolü Hangi Element?

AS sembolü ile gösterilen element arsenik olarak ifade edilebilir. Arsenik atom numarası 33 olan bir element olarak bilinmektedir. Aynı zamanda bu elementin metaloid olduğunu söylemek de mümkündür. Arsenik metalik gri bir forma sahiptir. Bu görünümü ise endüstri için oldukça önemlidir. Arsenik denildiği zaman ilaç endüstrisinde faydalanılan bir element olduğunu söylemek de mümkün olmaktadır. Periyodik tablo üzerinde atom numarası 33 olan element olarak da bilinmektedir.

AS Elementinin Adı, Özellikleri, Elektron Dizilimi ve Yükseltgenme Basamağı Nedir?

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AS olarak gösterilmekte olan arsenik elementi çoğu mineral de bulunmaktadır. Özellikle de kükürt ve metallerle bulunduğunu söylemek mümkündür. Arsenik elementinin elektron dizilimi 3d¹⁰ 4s² 4p³ olarak ifade edilebilir. Arsenik +2 yükseltgenme basamağında bulunmaktadır.

As sembolü ile gösterilen elementin adı arsenik olarak bilinmektedir. Arsenik elementi, metalik bir görünüme sahip olarak ifade edilebilir. Saf bir element kristali olarak ifade edilebilir.