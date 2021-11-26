Arzu kelimesinin eş anlamlısı nedir? Arzunun eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

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Arzu kelimesi, dilimize Farsçadan geçmiştir. Yani bu kelime Farsça kökenlidir. Ancak günlük yaşamda sıkça kullanılmaktadır. Arzu sözcüğü yerine kullanılabilen eş anlamlı kelimeler de vardır. Hatta arzu sözcüğü birden fazla eş anlama sahip olan kelimelerden biridir.

Arzu Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Dilimizde yaygın olarak kullanılan arzu kelimesi birden fazla eş anlama sahiptir. Bu kelimeler aynı zamanda arzu sözcüğünün kelime anlamı olarak da geçmektedir. Arzu sözcüğünün eş anlamlılarının başında istek ve dilek gelmektedir. Bu iki sözcüğün yanı sıra murat, heves, talep, rağbet ve meram gibi kelimelerde yine arzu sözcüğünün yaygın olarak kullanılan eş anlamlılarıdır.