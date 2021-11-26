Arzu kelimesinin eş anlamlısı nedir? Arzunun eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Donacağız 7-8 gün sürecek, sıcaklıklar 10 derece düşecekDonacağız! 7-8 gün sürecek, sıcaklıklar 10 derece düşecek#Hava Durumu
Galatasaray kazandı, işler değişti F.Bahçe ve Beşiktaş yenilmesine rağmen ülke puanı...Galatasaray kazandı, işler değişti! F.Bahçe ve Beşiktaş yenilmesine rağmen ülke puanı...#UEFA Sıralaması
Milyonlarca hastayı ve hasta yakınını ilgilendiriyor... Alzheimerda umutMilyonlarca hastayı ve hasta yakınını ilgilendiriyor... Alzheimer'da umut #Alzheimer
Flaş mesajlar: Bu faizler düşecek, halkımızı yüksek faize ezdirmeyeceğizFlaş mesajlar: Bu faizler düşecek, halkımızı yüksek faize ezdirmeyeceğiz#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Alsancak Stadının yeni adı belli oldu 7 yıllık hasret sona erdi...Alsancak Stadı'nın yeni adı belli oldu! 7 yıllık hasret sona erdi...#Altay
Tüm gözler orada... Soçide üçlü zirve İşte ilk mesajlar...Tüm gözler orada... Soçi'de üçlü zirve! İşte ilk mesajlar...#Aliyev
Ayasofyada taşların arasından çıktı Soruşturma başlatıldıAyasofya'da taşların arasından çıktı! Soruşturma başlatıldı#Ayasofya Camii
DSÖ ve Pfizerdan ilk açıklama geldi... Dünyada süper varyant alarmıDSÖ ve Pfizer'dan ilk açıklama geldi... Dünyada 'süper varyant' alarmı!#Koronavirüs
Kaya Olgar hayatını kaybettiKaya Olgar hayatını kaybetti#Kaya Olgar
Havalar soğudu satışlar patladı Talebe yetişemiyorlar... Günde 400 bardakHavalar soğudu satışlar patladı! Talebe yetişemiyorlar... Günde 400 bardak#Eskişehir
Gözyaşlarıyla abisine seslendi: Yıllardır seni bekliyorum... Ne olur gelGözyaşlarıyla abisine seslendi: Yıllardır seni bekliyorum... Ne olur gel#Diyarbakır
Tam 400 bin saat Bayraktar TB2den yeni rekorTam 400 bin saat! Bayraktar TB2'den yeni rekor#Bayraktar TB2
Kavcıoğlundan enflasyon açıklaması: Tüm araçları kullanacağızKavcıoğlu'ndan enflasyon açıklaması: Tüm araçları kullanacağız#Enflasyon
Dünya bu açıklama ile sarsıldı... Darbe olacak dedi, tarih verdiDünya bu açıklama ile sarsıldı... Darbe olacak dedi, tarih verdi#Ukrayna
Yarı yaşındaki sevgilisiyle aşkı buldu: Bir türlü ayrılamadılarYarı yaşındaki sevgilisiyle aşkı buldu: Bir türlü ayrılamadılar#Casey Affleck
HABERLEREğitim Haberleri Sözlük Haberleri

Arzu kelimesinin eş anlamlısı nedir? Arzunun eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

#TDK#Arzu#Eş Anlamlısı
Arzu kelimesinin eş anlamlısı nedir Arzunun eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Eş anlam, bir kelimenin yerine kullanılabilen ve anlamında bir değişiklik olmayan kelime demektir. Her kelimenin eş anlamlısı olmak zorunda değildir. Ancak eş anlamı olan sözcükler birbirleri yerine cümle içerisinde kullanılabilir. Arzu kelimesi de eş anlama sahiptir. Arzu kelimesinin eş anlamlısı nedir? Arzunun eş anlamı ile örnek cümleler nelerdir tüm detayları ile derledik.

Haberin Devamı

Arzu kelimesi, dilimize Farsçadan geçmiştir. Yani bu kelime Farsça kökenlidir. Ancak günlük yaşamda sıkça kullanılmaktadır. Arzu sözcüğü yerine kullanılabilen eş anlamlı kelimeler de vardır. Hatta arzu sözcüğü birden fazla eş anlama sahip olan kelimelerden biridir.

 Arzu Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

 Dilimizde yaygın olarak kullanılan arzu kelimesi birden fazla eş anlama sahiptir. Bu kelimeler aynı zamanda arzu sözcüğünün kelime anlamı olarak da geçmektedir. Arzu sözcüğünün eş anlamlılarının başında istek ve dilek gelmektedir. Bu iki sözcüğün yanı sıra murat, heves, talep, rağbet ve meram gibi kelimelerde yine arzu sözcüğünün yaygın olarak kullanılan eş anlamlılarıdır.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#TDK#Arzu#Eş Anlamlısı

BAKMADAN GEÇME!

Ata Demirerden nostaljik paylaşım Kuşadası 1989

Ata Demirer'den nostaljik paylaşım! 'Kuşadası 1989'

#Ata Demirer
Hazal Kaya: Acayip kocam köylüyüm ve Aliye çok aşığım

Hazal Kaya: Acayip kocam köylüyüm ve Ali'ye çok aşığım

#Hazal Kaya
Bir milyarlık tablonun sırrı... Dünya Mark Rothkonun eserini konuşuyor

Bir milyarlık tablonun sırrı... Dünya Mark Rothko'nun eserini konuşuyor

#Soyut Dışa Vurumculuk