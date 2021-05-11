Arz Nedir? Arz Etmek Ne Demek? Arz Tanımı Ve Tdk Sözlük Anlamı

İlk defa karşılaşılan ve anlamı bilinmeyen kelimelerin TDK karşılıkları merak edilmektedir. uzun yıllardır dilimizde olan fakat çok sık kullanılmayan kelimelerden birisi de arz kelimesidir.

Arz Nedir?

Arz kelimesi dilimizde uzun zamandır kullanılan bir kelimedir. Arz kelimesini cümle içerisinde kullanabilmek için anlamını bilmek gerekir. Arz kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir. Dilimize Arapçadan girmiş olan arz kelimesi ülkemizde ekonomik anlamda piyasaya sürülen mal ve sunu şeklinde açıklanmaktadır.

Arz Etmek Ne Demek?

Arz kelimesinden türemiş olan arz etmek kelimesi dilimizde sıklıkla kullanılan bir kelime olmasına karşın anlamı pek çok kişi tarafından araştırılmaktadır. Türk Dil Kurumunda arz etmek kelimesi şu şekilde açıklanmaktadır:

- Sunmak

- Göstermek

- Saygı ile bildirmek

Arz Tanımı ve TDK Sözlük Anlamı

Arz kelimesi çok sık karşımıza çıkması dolayısı ile kelimenin anlamını ve kökenini bilmekte fayda bulunmaktadır. Arz kelimesi ekonomik terimlerden birisidir. Anlamı ve örnekleri ise Türk Dil Kurumu Sözlüklerinde belirtilmiştir. Arz kelimesinin TDK anlamı şu şekildedir:

- Sunma

- Piyasaya mal sürülmesi ve sunu

- En, genişlik

- Yüksek bir makama atlama, bildirme

- Yer, Yeryüzü

Arz kelimesi Türk Dil Kurumu sözlüklerinden birden fazla anlamda açıklanmaktadır. Birçok anlamı bulunan bu kelimenin ve arz etmek kelimesinin cümle içerisinde kullanımı şu şekilde olabilir.

- Güneşin bir saat evvel arza inmesini bekliyoruz.

- Dünde arz ettiğim gibi yarın her şeyi sizlere anlatabilirim.