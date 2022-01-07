Arz ederim nasıl yazılır? Arz ederim kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

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Türkçede ''etmek'' kelimesi yardımcı fiil olarak kullanılır. Etmek fiiliyle oluşturulan kelimeler ve doğru yazılışları şu şekildedir: 1- Teşekkür Ederim

2- Takdir Ederim 3- Gıpta Ederim 4- Takdim Ederim 5- Rica Ederim

Arz Ederim Nasıl Yazılır?

Arapça kökenli bir sözcük olan arz ile öz Türkçe bir kelime olan etmek fiilinin birlikte kullanıldığı arz ederim kelimesinin doğru yazımı şu şekildedir:

ARZ EDERİM

Arz Ederim Kelimesi TDK'ya Göre Bitişik mi Yazılır Ayrı mı?

Türkçe dil bilgisi kurallarına göre ''etmek'' fiilinin yer aldığı kelimelerden bazıları ayrı bazıları bitişik yazılır. Bitişik yazılan kelimelerden bazıları şu şekilde sıralanabilir: 1- Hissetmek 2- Emretmek 3- Reddetmek

Arz Ederim kelimesinde ise etmek ve arz kelimeleri kaynaşmamıştır. Bu nedenle kelimenin bitişik değil ayrı yazılması gerekir.

Arz Ederim - Doğru Kullanım

Arzederim - Yanlış Kullanım

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Arz Ederim Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Yarınki toplantıda görüşlerinizi ve şikayetlerinizi müdüre arz ederim.

(Doğru Kullanım)

2- Bu konuyla ilgili gerekli önlemlerin alınmasını arzederim.

(Yanlış Kullanım)