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Arvasi ne demek, ne anlama gelir? Arvasi kelimesinin TDK sözlük anlamı...

#TDK#Arvasi#Arvasi Ne Demek
Arvasi ne demek, ne anlama gelir Arvasi kelimesinin TDK sözlük anlamı...

Çok fazla bilinmeyen ancak son dönemlerde merak edilen kelimeler içerisinde Arvasi sözcüğü yer almaktadır. Tam olarak anlamının bulunmamasının yanı sıra tarihi bir yapısı olduğunu ifade etmek mümkündür. Peki, arvasi ne demek, ne anlama gelir? Arvasi kelimesinin TDK sözlük anlamı üzerine merak edilen bilgiler.

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Günlük yaşamda kullanılmayan ve pek bilinmeyen kelimeler içerisinde arvasi sözcüğü gelmektedir. Zaten tam olarak kullanılabilecek kesin bir anlamı olmadığını söylemek mümkün. Daha çok bir topluluk ya da sülale üzerinden ele alınması ile öne çıkan ifadesi olduğunu dile getirmek gerekir.

 Arvasi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

 Doğuda meşhur bir sülale olarak bilinen topluluk arvasi olarak ifade edilmektedir. Aynı zamanda Peygamber soyundan olduğuna dair iddialar olduğunun eklemek gerekir. Bu şekilde taşıdığı anlam ile beraber oldukça eski bir dönemden günümüze kadar ulaşmış bir tarihe sahiptir. Elbette öne çıkan bu anlamının kesin olmadığını söylemek mümkün.

 Arvasi Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

 Türk Dil Kurumu üzerinden ele alındığı vakit arvasi kelimesi genel olarak doğuda bulunan meşhur bir sülale şeklinde ifade edilir. Yani diğer bir deyişle tam olarak bir anlamı bulunmaması ile beraber, bir sülale ya da topluluk olarak anlatılmaktadır. Bu anlamı üzerinden günümüzde farklı eserlerde ve yazılı kaynaklarda da karşılaşılan bir kelime olduğunu söylemek mümkündür. Ancak günlük yaşamda çok fazla kullanılmayan ve hatta bilinmeyen bir sözcük olarak da öne çıkmaktadır.

 

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#TDK#Arvasi#Arvasi Ne Demek

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