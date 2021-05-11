Artvin'in alan kodu kaçtır? Artvin telefon kodu hakkında bilgi

Artvin şehrine telefon üzerinden ulaşmak için alan kodunu bilmeniz yeterlidir. Alan kodunu öğrenmek suratı ile ortak şekilde Artvin'in bütün farklı ilçelerine erişim sağlanabilir. Bu bağlamda alan kodunu giriş yaptıktan sonra diğer numaraları tuşlayarak ilgili bölgeye iletişim sağlamak oldukça kolay.

Artvin'in Alan Kodu Kaçtır?

Artvin alan kodu 0466 olarak öne çıkıyor. Sabit olarak bu alan kodu üzerinden diğer numaralar ile beraber pek çok farklı bölgeye erişim sağlanabilir. Özellikle her geçen gün daha yükselen ve önemli bir yere sahip hale gelen Artvin konusunda, alan kodunu öğrenerek şehre ulaşım gerçekleştirebilirsiniz.

Artvin özellikle tarihi ve kültürel yapısı ile beraber aynı zamanda doğal güzellikleri üzerinden ön plana çıkıyor. Karadeniz bölgesinin muhteşem doğallığını ve bol oksijenli ormanlarını gözler önüne seren Artvin, aynı zamanda önemli oranda turist çeken bir şehirdir. Bu sebepten dolayı birçok farklı amaç altında alan kodu üzerinden şehre telefon edilir. Bunu gerçekleştirmek için yapılması gereken 0466 alan kodu ile beraber diğer numaralara giriş yaparak, sabit numaraları kolay bir biçimde ulaşım sağlamaktır.