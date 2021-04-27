Artvin plaka kodu kaçtır? Artvin ve ilçelerinin plaka harfleri

Alfabetik kod ile verilen plaka numaralarının yanı sıra ilçeler arasında ayrım yapılabilmesi için her ilçeye belirli harfler verilmiştir. Bu harflerin dışında harf almak isteyen kişiler ayrıca harç ödeyerek istedikleri rakamı alabilmektedirler. Ancak bu uzun bir süreç olduğu için çoğu kimse verilen harflere göre plakalarını şekillendirmektedir.

Artvin Plaka Kodu Kaçtır?

Türkiye'de verilen plaka kodları alfabetik sıraya göre verilmiştir. Sadece 81. il olan Düzce'nin plaka kodu bu sıralama içerisinde bir istisnadır. Bunun dışındaki tüm plaka alfabetik sıralama ile numaralandırılmıştır. Artvin'in plaka kodu bu sıralama içerisinde 08'dir. 08 kodlu plakalı araçların tümü Artvin iline kayıtlıdır. Artvin ilçesinin de kendine ait harf ve numaraları bulunmaktadır.

Artvin Ve İlçelerinin Plaka Harfleri Nelerdir?

İl bazında karışıklık yaşanmaması için her ilçeye de birer plaka kodu tahsis edilmiştir. Ancak Artvin ilçesindeki nüfus ve kayıtlı araba sayısı düşük olduğu için bazı ilçelere Artvin Merkeze bağlı harfler verilmiştir. Ardanuç, Arhavi, Borçka, Kemalpaşa, Murgul ilçelerinin plaka harfleri Artvin Merkez ve civar ilçelere göre plaka harfleri verilmiştir. Bunların yanı sıra Hopa, Şavşat ve Yusufeli ilçelerinin kendilerine ait plaka harfleri bulunmaktadır. Buna göre Artvin ili plaka harfleri şu şekildedir;

- Artvin Merkez: 08 AC, AR, DA, K, M, T. Plaka harfleri numaraları ise; 001 - 999 - 4999 şeklindedir.

- Hopa İlçesi: 08 AS, AV, K, M, T. Plaka numaraları: 001 - 999 - 1000 - 1999 - 5000 - 7999

- Şavşat İlçesi: 08 HA, HZ, K, M, T. Plaka numaraları: 001 - 999 - 2000 - 2999 - 8000 - 8999

- Yusufeli İlçesi: 08 K, M, T, YA, YAZ. Plaka numaraları: 001 - 999 - 3000 - 3999 - 9000 - 9999