Artvin lise taban puanları 2021! Artvin LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi

Artvin'de liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri de dikkat edilmesi gereken unsurlardan. İşte, Artvin'deki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...



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Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puanı En Düşük Yüzdelik En Yüksek Yüzdelik ARTVİN / MERKEZ / Artvin Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 391,5606 9,42 1,3 ARTVİN / ARHAVİ / Ertuğrul Kurdoğlu Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 379,2001 12,03 3,28 ARTVİN / MERKEZ / Artvin Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 353,3747 18,66 9,7 ARTVİN / MERKEZ / 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 349,6055 19,76 5,87 ARTVİN / MERKEZ / Artvin Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 68 302,4073 36,17 10,6 ARTVİN / MERKEZ / Artvin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 264,4088 54,63 26,67