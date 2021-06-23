Artvin lise taban puanları 2021! Artvin LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi

Artvin'de liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri de dikkat edilmesi gereken unsurlardan. İşte, Artvin'deki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...
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|Okul Adı
|Okul Türü
|Öğretim Süresi
|Öğretim Şekli
|Yabancı Dili
|Kont.
|Taban Puanı
|En Düşük Yüzdelik
|En Yüksek Yüzdelik
|ARTVİN / MERKEZ / Artvin Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|391,5606
|9,42
|1,3
|ARTVİN / ARHAVİ / Ertuğrul Kurdoğlu Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|379,2001
|12,03
|3,28
|ARTVİN / MERKEZ / Artvin Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|353,3747
|18,66
|9,7
|ARTVİN / MERKEZ / 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|349,6055
|19,76
|5,87
|ARTVİN / MERKEZ / Artvin Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|68
|302,4073
|36,17
|10,6
|ARTVİN / MERKEZ / Artvin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|264,4088
|54,63
|26,67
|ARTVİN / MERKEZ / Artvin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|257,8602
|58,43
|24,94
|ARTVİN / HOPA / Hopa Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|239,9687
|69,64
|10,63
|ARTVİN / MURGUL / Şöhret Cengiz Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|229,3457
|76,71
|23,4