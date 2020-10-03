Artırılmış gerçeklik nedir? Artırımış gerçeklik gözlükleri ve uygulamaları

İnternet ve akıllı cihazlar sayesinde, gerçek görüntüler üzerinden sanal görüntüler izleme imkânı sağlayan bir yöntemdir. QR kod okumanın daha işlevsel halidir. Reklam ve pazarlama için geliştirilmesine rağmen, birçok sektörde etkin olarak kullanılıyor.

Artırılmış Gerçeklik Akımı Nedir?

Cihazların cisim tanıma özelliği kullanılarak, sanal nesnelerin gerçek görüntülerin üzerine bindirilmesine artırılmış gerçeklik (Augmented Reality) deniliyor. Gerçek dünyadaki görüntülerin üzerine, bilgisayar tarafından ses, görüntü ve grafikler zenginleştirilerek yeni bir görüntü yüklenmesidir. Kısaca, gerçeklik bilgisayar tarafından değiştirilerek sanal bir gerçeklik ortaya çıkarıyor.

Bu teknolojiden yararlanabilmeniz için internet ve akıllı gözlük, telefon veya tablet gibi cihazların olması gerekiyor. Ayrıca artırılmış gerçeklik üzerine tanımlanmış uygulamalardan biri cihazınızda kurulu olması gerekiyor. İnternet, cihaz ve uygulama şartlarını yerine getirdiğinizde, görseli tanımlıyorsunuz. Cihaz görseli algılayarak yeni bir görüntüyle karşılaşıyorsunuz.

Artırılmış Gerçeklik Akımı Kurucusu ve Öncüleri Kimdir?

Artırılmış gerçeklik teknolojisi ilk olarak İngiltere tarafından II. Dünya Savaşında, savaş uçaklarında kullanılmıştır. Pilot, gerçek görüntüyü kaybetmeden, ön ekranda uçuşla ilgili bilgileri görebilmiştir.

Artırılmış gerçeklik teknolojisindeki HMD (Head mounted display) adı verilen ilk cihaz, ilk olarak 1960’lı yıllarda Ivan Sutherland ve öğrencileri tarafından Harvard ve Utah Üniversitelerinde geliştirilmiştir. 1990’da Boeing şirketi, montaj işçileri için AR sistemi geliştirmiş ve bu sistemle artırılmış gerçeklik kavramı ortaya çıkmıştır.

Microsoft, Google, Sony, Epson artırılmış gerçeklik teknolojisine yatırım yapan ve artırılmış gerçeklik gözlükleriyle sektörde öne çıkan şirketlerdir.

Artırılmış Gerçeklik Akımı Özellikleri

Artırılmış gerçeklik teknolojisi; eğitim, mühendislik, tıp, pazarlama, planlama, yönetim, reklam, tanıtım, yiyecek-içecek, eğlence, sanat, müze, mimari, askeri ve turizm gibi geniş bir alanda kullanılabiliyor.

Bu teknoloji sayesinde bilgisayar kaynaklı tüm verileri gerçek dünyanın üzerinde görebilirsiniz. Biyolojik olarak sahip olduğunuz görme ve algılama yetkinliklerinin çok ötesinde gerçeklik deneyimine sahip olabilirsiniz.

Artırılmış gerçeklik teknolojisi, adres bilgisi, binaların, ürünlerin tarihi, dekorasyon, makinelerin tamiri, eğitim gibi konularda yönlendirici oluyor. 3D, hareketli ve renkli canlandırmalarla algılayabileceğinizden daha ileri seviyede gerçeklik algısı sunuyor.

Artırılmış Gerçeklik Akımı Sanatçıları

Apple, Microsoft, Google artırılmış gerçeklik teknolojisini etkin şekilde kullanan şirketlerdir.

Artırılmış Gerçeklik Akımı Eserleri

Microsoft’un ürettiği hololens, Google’ın ürettiği magic lens gözlükleri sanal gerçekliği öne çıkaran araçlardır. Ayrıca Google play ve Applestore’daki AR uygulamaları bütün akıllı mobil cihazlarınıza indirip, kullanabilirsiniz.