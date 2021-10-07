Artikülasyon ne demek, ne anlama geliyor? Artikülasyon kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
İstanbul İl Sağlık Müdürü canlı yayında açıkladı Bu yaş grubu dikkatİstanbul İl Sağlık Müdürü canlı yayında açıkladı! Bu yaş grubu dikkat#Koronavirüs
Hepsini acımadan dövdüler... Kan donduran gizli kayıtlarHepsini acımadan dövdüler... Kan donduran gizli kayıtlar!#AB
Caner Erkini kadroya aldım çünkü...'Caner Erkin'i kadroya aldım çünkü...'#Milli Takım
Almanyada seçimin ardından istifa depremiAlmanya'da seçimin ardından istifa depremi!#Armin Laschet
Pfizerden flaş aşı açıklaması Resmen başvurdular...Pfizer'den flaş aşı açıklaması! Resmen başvurdular...#Kovid Aşısı
Erdoğandan 3600 ek gösterge açıklaması: Bu mesele çözülecekErdoğan'dan '3600 ek gösterge' açıklaması: Bu mesele çözülecek#Cumhurbaşkanı Erdoğan
İstanbul semalarında... Selçuk Bayraktardan Bayraktar TB2 paylaşımıİstanbul semalarında... Selçuk Bayraktar'dan Bayraktar TB2 paylaşımı! #Baykar Savunma
Aşı karşıtlarının kanıtı çöktü... BioNTechte sonuçlar belli olduAşı karşıtlarının 'kanıt'ı çöktü... BioNTech'te sonuçlar belli oldu#Kovid Aşısı
Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi için imzalar atıldıDemirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi için imzalar atıldı#Demirören Medya Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi
Bakan Kurumdan atık toplayıcıları açıklamasıBakan Kurum'dan "atık toplayıcıları" açıklaması#Atık Toplayıcıları
Senaryosunun yüzüne 10 yıl kimse bakmadı Herkesin dilindeki dizinin çarpıcı hikayesiSenaryosunun yüzüne 10 yıl kimse bakmadı! Herkesin dilindeki dizinin çarpıcı hikayesi#Squid Game
23 yıllık gizem çözüldü... Yakayı böyle ele verdi23 yıllık gizem çözüldü... Yakayı böyle ele verdi#Dolandırıcı
Murat Başoğlu ölümden dönmüşMurat Başoğlu ölümden dönmüş#Murat Başoğlu
Süper Lig favorisini açıkladı Ne Beşiktaş, ne F.Bahçe, ne G.Saray...Süper Lig favorisini açıkladı! Ne Beşiktaş, ne F.Bahçe, ne G.Saray...#Eyüpspor
İdo Tatlıses davul zurna ile kız evindeİdo Tatlıses davul zurna ile kız evinde! #İdo Tatlıses
HABERLEREğitim Haberleri Sözlük Haberleri

Artikülasyon ne demek, ne anlama geliyor? Artikülasyon kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

#Ne Demek#Artikülasyon#TDK
Artikülasyon ne demek, ne anlama geliyor Artikülasyon kelimesinin anlamı nedir TDKya göre sözlük anlamı...

Artikülasyon önemli kelimelerden bir tanesidir. Bu kelimenin anlamını merak edenler için artikülasyon kelimesinin ne demek olduğunu ve bu kelimenin Türk Dil Kurumu'ndaki karşılığını derledik.

Haberin Devamı

Artikülasyon, sosyal yaşamda sıklıkla kullanılmakta olan kelimelerden bir tanesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Hem sosyal ağlarda hem de gündelik yaşantı içerisinde kullanılacak olan artikülasyon kelimesi, uzun senelerden beri dilimizde yer almaktadır. Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre çeşitli manaları olan artikülasyon kelimesini, Türkçede tek başına veya çeşitli cümleler eşliğinde kullanmak mümkündür.

Artikülasyon Kelimesinin Türk Dil Kurumu'na Göre Anlamı Nedir?

 Artikülasyon sözcüğü, dilimizde sık sık kullanılan kelimelerden bir tanesidir.

 Artikülasyon sözcüğünün kökeni Fransızca olmaktadır. Türk Dil Kurumu'na göre artikülasyon kelimesinin anlamı şu biçimdedir:

Boğumlanma

Şeklinde olmaktadır.

 Artikülasyon Bozukluğu Nedir?

Artikülasyon Bozukluğu; esasen hecelerin, seslerin veya kelimelerin yanlış üretilmesidir. Dinleyenler kişinin ne söylediğini anlamak için çok daha fazla dikkat harcamaktadır. Bu durum, kişinin okul veya mesleki başarısını, toplumsal olan iletişimini etkilemektedir. Bozukluğun şiddeti, konuşmada içerisindeki küçük aksaklıklardan başlayarak bütünüyle anlaşılamayan bir konuşmaya kadar değişebilmektedir.

 Artikülasyon bozukluğu bulunan kişilerde en sık görülen hatalar; herhangi bir sesin yerine diğer bir ses (kar– kay) söyleme, ses hecelerinin yerlerini değiştirme (portakal- porkatal gibi) olmaktadır. Ayrıca ses eksiltme (sakız-sakı ya da anahtar-anatar gibi), ses ekleme (üzüm-yüzüm) veya sesleri bozma (süt demek isterken “s” sesini peltek şekilde söyleme) gibi durumlardır.

 

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ne Demek#Artikülasyon#TDK