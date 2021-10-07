Artikülasyon ne demek, ne anlama geliyor? Artikülasyon kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

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Artikülasyon, sosyal yaşamda sıklıkla kullanılmakta olan kelimelerden bir tanesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Hem sosyal ağlarda hem de gündelik yaşantı içerisinde kullanılacak olan artikülasyon kelimesi, uzun senelerden beri dilimizde yer almaktadır. Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre çeşitli manaları olan artikülasyon kelimesini, Türkçede tek başına veya çeşitli cümleler eşliğinde kullanmak mümkündür.

Artikülasyon Kelimesinin Türk Dil Kurumu'na Göre Anlamı Nedir?

Artikülasyon sözcüğü, dilimizde sık sık kullanılan kelimelerden bir tanesidir.

Artikülasyon sözcüğünün kökeni Fransızca olmaktadır. Türk Dil Kurumu'na göre artikülasyon kelimesinin anlamı şu biçimdedir:

Boğumlanma

Şeklinde olmaktadır.

Artikülasyon Bozukluğu Nedir?

Artikülasyon Bozukluğu; esasen hecelerin, seslerin veya kelimelerin yanlış üretilmesidir. Dinleyenler kişinin ne söylediğini anlamak için çok daha fazla dikkat harcamaktadır. Bu durum, kişinin okul veya mesleki başarısını, toplumsal olan iletişimini etkilemektedir. Bozukluğun şiddeti, konuşmada içerisindeki küçük aksaklıklardan başlayarak bütünüyle anlaşılamayan bir konuşmaya kadar değişebilmektedir.

Artikülasyon bozukluğu bulunan kişilerde en sık görülen hatalar; herhangi bir sesin yerine diğer bir ses (kar– kay) söyleme, ses hecelerinin yerlerini değiştirme (portakal- porkatal gibi) olmaktadır. Ayrıca ses eksiltme (sakız-sakı ya da anahtar-anatar gibi), ses ekleme (üzüm-yüzüm) veya sesleri bozma (süt demek isterken “s” sesini peltek şekilde söyleme) gibi durumlardır.