Artık kızların yüzde 98’i okula gidiyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) istatistiklerine göre, 2004-2005 eğitim döneminde yüzde 50.51 olan liselerde kız çocuklarının net okullaşma oranı 2019-2020 eğitim öğretim döneminde yüzde 85'e yaklaştı. İlköğretim kademesinde net okullaşma oranı 2004'te yüzde 89.66 iken, 2019-2020 eğitim öğretim yılında yüzde 97.69'a yükseldi. Ortaöğretimde 2004'te yüzde 54.87 olan net okullaşma oranı 2019-2020 eğitim öğretim yılında yüzde 85.01'e çıktı. Yükseköğretimde 2004'te yüzde 16.6 olan net okullaşma oranı ise 2019-2020 eğitim öğretim yılında yüzde 43.37'ye yükseldi.

KIZLAR İLKOKULDA YÜZDE 98’E YAKLAŞTI

İlköğretimde kız öğrencilerin net okullaşma oranı 2004'e göre yüzde 86.63'ten yüzde 97.79'a yükseldi. 2004-2005 eğitim öğretim döneminde ortaöğretimde kız öğrencilerin net okullaşma oranı yüzde 50.51 iken, 2019-2020 eğitim öğretim yılında yüzde 84.85'e çıktı. Kızların yükseköğretimde net okullaşma oranı ise 2004'te yüzde 15.1 iken, 2019-2020 eğitim öğretim yılında yüzde 46.32 oldu. Erkek öğrencilerin okullaşma oranı aynı dönemler itibarıyla yüzde 18.3'ten yüzde 40.56'ya yükseldi. Böylece yükseköğretimde kızların okullaşma oranı erkekleri geçti.