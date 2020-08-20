Artık her öğretmene ‘en iyi eğitim’ elbisesi

Öğretmen yetiştiren fakülte ve öğretim kurumlarının müfredatı uzun süredir merkezi bir yapı olan YÖK tarafından belirleniyordu. Alınan yeni karar artık öğretim kurumlarına öğretmen yetiştirme programlarında müfredatı belirleme hakkı veriyor. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, “Eğitim fakülteleriyle ilgili bu önemli düzenlememiz üniversitelerimize çok geniş bir hareket serbestisi tanımakta olup bu ‘yetki devri’, eğitim fakülteleri ve öğretmenlik programlarıyla ilgili tarihi bir karardır” dedi. Öğretmenlik lisans programlarının geliştirilip güncellenmesi çalışmaları, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen öğretmenlik mesleği yeterlilikleri dikkate alınarak yükseköğretim kurumları tarafından yapılacak. Kararı eğitim fakülteleri dekanlarına sorduk. Yorumlar olumlu, dekanlar kararın öğretmen kalitesini arttıracağını düşünüyor.

DEKAN GÖRÜŞLERİ

ÇOK ÖNEMLİ VE DOĞRU KARAR

Prof. Dr. Fatma Bıkmaz (Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı): Çok önemli ve çok da yerinde bir karar. Bu kararla her fakülte kendi programını geliştirip hesap verebilir bir sürece başlayacak gibi görünüyor. MEB’in Öğretmen Yetiştirme Strateji Belgesi var. Bu da eğitim fakültelerinin farklı eğitim modelleri uygulaması yönündeydi. Bu kararla bu eylemin hayata geçmesi kolaylıkla sağlanacak. Tıp, eczacılık, diş hekimliği gibi fakülteler kendi programlarını kendileri hazırlıyorlar. Bundan sonra eğitim fakülteleri için de söz konusu olacak. Eğitim Fakülteleri Dekanlar Konseyi ölçütleri belirleyecek. Eğitim fakülteleri kendi programlarını hazırlayıp uygulamaya koyacak.

İHTİYACA GÖRE DERS

Prof. Dr. Mustafa Arslan (Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı): Ben uygun bir karar olduğunu düşünüyorum. Öğretmen yetiştirme noktasında daha dinamik hareket edilebilecek. Biz tamamen YÖK’ün hazırladığı programı yapıyorduk. Tüm eğitim fakültelerindeki program aynıydı. Şimdi buna da esneklik gelecek. İhtiyaca binaen alan seçmeli derslerinde de iyileştirme yapılabilecek. Biz programı eksik görüyorduk. Bu şekilde daha faydalı olacağını düşünüyorum.

ELBİSE HERKESE UYMUYORDU

Prof. Dr. Mustafa Özcan (MEF Üniversitesi): Fakülteler en iyi öğretmeni nasıl yetiştirebilirim programı tasarlayacak. En iyi öğretmen yetiştirme rekabeti başlatacaktır. Bir tek elbise herkese uymuyordu. Dünyayla yarışacak öğretmenleri yetiştirmek için yarışmalıyız.

HEP BUNU İSTİYORDUK

Prof. Dr. Ahmet Şükrü Özdemir (Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı): Bu kararı olumlu karşılıyoruz. Önceden beri istiyorduk. Eğitim Fakülteleri Dekanlar Konseyi’nde karar olumlu karşılandı. Onlarla koordinasyonlu müfredat ve programları belirleyebileceğiz.



Öğretmenlerin atamaları için çekilen kuralarda yaşadıkları bu heyecan, eğitime de yansıyacak.