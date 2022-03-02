Artezyen ne demek, nerede bulunur? Artezyen kaynak özellikleri nelerdir, suyu içilir mi?

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Artezyen; burguyla delinerek açılmakta olan ve suyun yükseğe fışkırmasını sağlayan kuyuya verilen isimdir. Bunun yanı sıra soğuk su kaynağıdır. Su seviyesi başlangıç durumunda karşılaşılanın üzerinde olan kuyulardaki yeraltı suyunun yükselmiş olduğu durumlar adına kullanılmaktadır. Artezyen teriminin, bu yüzden kullanıldığı belirtilebilir. Artezyenler; su sızdırmayan iki ya da daha fazla sayıdaki yeraltı tabakalarının arasında kalmış olan basınçlı suların, sondaj yöntemi ile yeryüzüne tazyikli olarak çıkarılmasını sağlayan kuyular olarak da tanımlanabilir.

Artezyen Ne Demek?

Artezyen sözcüğü; Türk kültürünün Fransız kültüründen etkilenmesi ile dilimize yerleşmiş olan bir kelimedir. Çanak biçiminde olup, taşımış olduğu su ile kuyuyu besleyen kısım, geçirimli olan üst bölümlerden giren suyla beslenmektedir.

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Tekne şeklindeki iki geçirimsiz tabakaların arasındaki geçirimli tabakalara açılan bir sondajla beraber suyun tazyikli biçimde yeryüzüne çıkmasına artezyen kaynak adı verilir. Başka kaynaklardan ayrılan yanı; beşeri unsurların etkisi ile yeryüzüne çıkmış olmasıdır.

Artezyen Nerede Bulunur?

Artezyen kaynakları ülkemiz çapında; Bursa, Malatya, İnegöl, Erzurum gibi şehirlerde çıkabilmektedir. Bunun dışında; Ceylanpınar, Eskişehir, Büyük Menderes, Gediz ovalarının kenarlarında ve Muş ovalarının etrafında görülmektedir. Artezyen kaynak sularının, genellikle buralardan çıkarıldığını söylemek mümkündür.

Artezyen Kaynak Özellikleri Nelerdir?

Artezyen kaynaklar; yerin alt kısmında yer alan su kaynaklarıdır. Yüzey suları; geçirimsiz tabakaların ara kısmında yer alarak, geçirimli tabakada birikmektedir. Burada yer alan suya, değişik metotlarla sondaj atılarak, suyun yüzey bölüme çıkarılmasıyla meydana gelen kaynaklara, artezyen kaynaklar denmektedir. Artezyen kaynaklardan sağlanan sular çoğu zaman tarım için kullanılır. Tarımsal sulama; artezyen kaynaklarından sağlanan sular ile yapılmaktadır. Bu yüzden de bu kaynaklar, tarımsal üretimde çok önemli bir yere sahiptir. Artezyen kaynakların özellikleri; hem içme suyu hem de tarımsal sulama adına kullanılabilmektedir. Bir diğer özelliği ise; artezyen kaynak sularının çok soğuk su olmasıdır.

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Artezyen Suyu İçilir mi?

Yüzey suyunun; geçirimsiz tabakalar arasında yer alan geçirimli tabakalarda birikmesiyle ve sondaj yöntemi ile atılarak insan gücü ile bu suyun yüzeye çıkarılmasıyla oluşan kaynaklara artezyen kaynak ismi verilmektedir. Artezyen kaynaklarının suyu; hem içme suyu hem de tarımsal alanda kullanılabilmektedir. Artezyen suyu; yer altından çıkarılmaktadır. Bu yüzden de çok soğuk ve temiz sulardır. Artezyen kaynak suyunun içilmemesi gerektiğine dair, görüş savunan ve öne süren pek çok uzman da bulunmaktadır.