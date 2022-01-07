Art niyet nasıl yazılır? Art niyet kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

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Bir takım kelimelerin ayrı mı yoksa bitişik mi yazıldığı sıklıkla karıştırılmaktadır. Art niyet kelimesi de sıklıkla yazımı karıştırılan kelimeler arasında bulunmaktadır. Kelimenin yazılışı art niyet ve artniyet olarak sürekli karıştırılmaktadır.

Art Niyet Nasıl Yazılır?

Art niyet kelimesi sıklıkla yazımı karıştırılan kelimeler arasında bulunmaktadır. Art niyet kelimesi, asıl söylenilen düşüncenin arkasında bulunan başka bir niyet olduğunu ifade etmek için kullanılmaktadır. Kelimenin doğru yazılışı ise art niyet şeklinde olmalıdır. Yani kelimenin doğru yazılışı ayrı bir şekilde olmalıdır. Artniyet şeklinde yazılan kelimenin ise yazımının yanlış olduğunu söylemek mümkündür. Art niyet şeklinde yazılması gerekmektedir. Bu şekilde kelime doğru yazılmış olur.

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Art Niyet Kelimesi TDK'ya Göre Bitişik mi Yazılır, Ayrı mı?

Art niyet kelimesi sürekli olarak yazımı karıştırılan kelimeler arasında bulunmaktadır. Art niyet kelimesi Türk Dil Kurumuna göre ayrı yazılması gereken kelimeler arasında bulunmaktadır. Art niyet kelimesini birleşik bir şekilde yazmak yazım yanlışına sebep olacaktır. Türk Dil Kurumu tarafından da belirtildiği şekilde doğru yazılışı "art niyet" şeklinde olmalıdır. Kelimenin ayrı veya birleşik yazımını karıştırmanız durumunda yazım yanlışı yapmış olursunuz.