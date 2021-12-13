Arpa unu faydaları nelerdir? Arpa unu ve ekmeği nasıl tüketilmeli, neye iyi gelir?

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Günümüzde birçok değişik yerde kullanılan farklı un türleri bulunmaktadır. Bunlar içerisinde yulaf unu, esmer ya da beyaz un gibi birçok değişik seçenek öne çıkıyor. Son dönemlerde ise besin değeri ve sunmuş olduğu faydalar ile arpa unu önemli bir yere sahiptir. Sadece faydası değil aynı zamanda lezzetli yanı ile de ilgi çektiğini söylemek gerekir.

Arpa Unu Faydaları Nelerdir?

Arpa tahılından üretimi gerçekleştirilen arpa unu, sadece Türkiye'de değil dünya çapında ilgi gören kaynaklar içerisinde yer alıyor. Özellikle kolesterol oranı düşük olması ve yüksek besin değeri arpa ununu önemli bir yere getirmektedir. Bu yönüyle birçok faydası olduğunu söylemek mümkündür.

- Kalp sağlığını destekler.

- Metabolizmayı hızlandırır.

- Bağırsakların çalışmasını düzenler.

- Kan hücrelerinin çoğaltır.

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- Kireçlenmeyi önleyici bir yanı vardır.

- Kan şekerini dengeler.

Bu şekilde yukarıda öne çıkan faydaları ile beraber arpa unu en değerli besin kaynakları içerisinde yer alıyor. Aynı zamanda sunmuş olduğu lezzeti ile beraber birçok farklı yemek malzemesinde kullanım imkanı tanımaktadır.

Arpa Unu ve Ekmeği Nasıl Tüketilmeli?

Arpa unu ile beraber ekmeği birçok farklı amaç altında tüketim imkanı tanımaktadır. Özellikle hem tatlı hem de tuzlu hamur işlerinde yaygın olarak kullanılır. Aynı zamanda çorba ile beraber birçok değişik yemek için kullanım imkanı verdiğini söylemek mümkün. Tabii ekmeği yapılması ile beraber arpa unu bu şekilde de tüketim fırsatı vermektedir. Sunmuş olduğu birçok önemli faydanın yanı sıra aynı zamanda lezzetli yanı ile öne çıkıyor. Bu sebepten dolayı düzenli bir şekilde tüketilmesi gereken önemli besin kaynakları arasında geldiğini ifade etmek gerekir.

Arpa Unu Neye İyi Gelir?

Son dönemlerin en ilgi çeken ve sağlıklı besin kaynakları arasında arpa unu geliyor. Özellikle bağışıklık sistemini güçlendirecek birçok kaynak sağladığını söylemek mümkün. Tabii kalp sağlığını desteklemesi en önemli faydalar içerisinde geliyor. Metabolizmayı hızlandırdığı içinse sağlıklı biçimde kilo verme olanağı tanımaktadır. Bağırsakların çalışmasını düzenler ve böylece kabızlık gibi sorunların önüne geçer. Tabii kan şekerini dengelemesi ve kireçlenmeye önlemesi gibi olanakları kapsamında önemli bir yere sahip olduğunu ifade etmek gerekir. Genel olarak herhangi bir yan etkisi olmadan sağlıklı besin kaynakları içerisinde arpa unu geliyor.

Arpa Ununu Kimler Tüketebilir?

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Aslına bakılırsa 7'den 70'e herkesin tüketebileceği sağlıklı besin kaynakları arasında arpa unu geliyor. Bu sebepten dolayı herkesin tüketici besinler içerisinde olduğunu ifade etmek gerekir. Tabii bebekleri arpa unu vermeden önce bir uzman doktor kontrolünde öneri almak önemli bir yere sahiptir. Bu öneriyi aldıktan sonra bebeklere farklı karışımlar üzerinden hazırlamak suretiyle mama olarak verilebilir.

Arpa Unu Kalori Değeri

Merak edilen diğer konulardan biri ise arpa ununun kalori değeri geliyor. Bu doğrultuda 100 gram arpa unu içerisinde 431 kalori yer almaktadır. Aynı zamanda farklı yüzdeler üzerinden protein, karbonhidrat ve yağ içerikleri bulunmaktadır. Hem fit bir görünüm yakalamak hem de sağlığı korumak amaçlı dengeli şekilde arpa unu tüketmek mümkün. Bu sebepten dolayı farklı amaçlar altında herkesin tüketebileceği besin kaynakları içerisinde yer alıyor.