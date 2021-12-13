Arpa unu faydaları nelerdir? Arpa unu ve ekmeği nasıl tüketilmeli, neye iyi gelir?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Tabloyu paylaşan Bakan Kocadan Türkiyeye Omicron mesajıTabloyu paylaşan Bakan Koca'dan Türkiye'ye 'Omicron' mesajı#Koronavirüs
Beşiktaş-Kayserispor maçında Güven Yalçın damgası Protestolar sonrası tüm havayı değiştirdiBeşiktaş-Kayserispor maçında Güven Yalçın damgası! Protestolar sonrası tüm havayı değiştirdi#Beşiktaş
Omicronda ana semptom belli oldu... Her 10 kişiden 9unda görüldüOmicron'da ana semptom belli oldu... Her 10 kişiden 9'unda görüldü!#Omicron Varyantı
Beşiktaş galibiyet hasretine son verdi Vodafone Parkta 6 golBeşiktaş galibiyet hasretine son verdi! Vodafone Park'ta 6 gol#Beşiktaş
Yüzbinlerce öğretmeni ilgilendiriyor... Bakan Özer tarih verdiYüzbinlerce öğretmeni ilgilendiriyor... Bakan Özer tarih verdi#Mahmut Özer
Cani baba dehşet saçtı Sosyal medyadan paylaştığı fotoğraf dikkat çektiCani baba dehşet saçtı! Sosyal medyadan paylaştığı fotoğraf dikkat çekti#Pendik
Formula 1de tarihi son Şampiyon Verstappenden ilk sözler: Çılgınca, inanılmazFormula 1'de tarihi son! Şampiyon Verstappen'den ilk sözler: 'Çılgınca, inanılmaz'#Max Verstappen
Türkiye günlerce Berfini konuşmuştu Yüzüne asit atan erkek arkadaşıyla evlendiTürkiye günlerce Berfin'i konuşmuştu! Yüzüne asit atan erkek arkadaşıyla evlendi#Berfin Özek
İngiltere bu skandalla çalkalanıyor... Tüm fotoğrafları sızdıİngiltere bu skandalla çalkalanıyor... Tüm fotoğrafları sızdı!#İngiltere
Formula 1de şampiyon Max Verstappen Hamiltonın serisi sona erdiFormula 1'de şampiyon Max Verstappen! Hamilton'ın serisi sona erdi#F1
Şaka gibi olay Köpek kümese girip yumurtaları yedi, iki aile birbirine girdiŞaka gibi olay! Köpek kümese girip yumurtaları yedi, iki aile birbirine girdi#Köpek
Fransa nefesini tutmuştu... Macron bu sözlerle duyurduFransa nefesini tutmuştu... Macron bu sözlerle duyurdu#Fransa
66 yıllık bir acı, ders kitaplarına girmiş bir ölüm... Son noktayı koydular66 yıllık bir acı, ders kitaplarına girmiş bir ölüm... Son noktayı koydular!#Emmett Till
Satışları sınırladılar... Marketlerde gizli stokçulukSatışları sınırladılar... Marketlerde gizli stokçuluk! #Market
Oğlunun kaza yaptığını gören babadan şok sözlerOğlunun kaza yaptığını gören babadan şok sözler#Zonguldak
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

Arpa unu faydaları nelerdir? Arpa unu ve ekmeği nasıl tüketilmeli, neye iyi gelir?

Arpa unu faydaları nelerdir Arpa unu ve ekmeği nasıl tüketilmeli, neye iyi gelir

Hem tatlı hem de tuzlu yiyecekler de ve daha birçok malzeme de arpa unu yaygın kullanılır. Aynı zamanda sağlamış olduğu faydalar ile öne çıktığını ifade etmek mümkün. Önemli bir besin değeri sağladığı için son dönemlerde ilgi çeken besin kaynakları içerisinde geliyor. Peki Arpa Unu faydaları nelerdir? Arpa unu ve ekmeği nasıl tüketilmeli, neye iyi gelir tüm detayları ile derledik.

Haberin Devamı

 Günümüzde birçok değişik yerde kullanılan farklı un türleri bulunmaktadır. Bunlar içerisinde yulaf unu, esmer ya da beyaz un gibi birçok değişik seçenek öne çıkıyor. Son dönemlerde ise besin değeri ve sunmuş olduğu faydalar ile arpa unu önemli bir yere sahiptir. Sadece faydası değil aynı zamanda lezzetli yanı ile de ilgi çektiğini söylemek gerekir. 

 Arpa Unu Faydaları Nelerdir? 

 Arpa tahılından üretimi gerçekleştirilen arpa unu, sadece Türkiye'de değil dünya çapında ilgi gören kaynaklar içerisinde yer alıyor. Özellikle kolesterol oranı düşük olması ve yüksek besin değeri arpa ununu önemli bir yere getirmektedir. Bu yönüyle birçok faydası olduğunu söylemek mümkündür. 

 - Kalp sağlığını destekler.

 - Metabolizmayı hızlandırır.

 - Bağırsakların çalışmasını düzenler.

 - Kan hücrelerinin çoğaltır.

Haberin Devamı

 - Kireçlenmeyi önleyici bir yanı vardır.

 - Kan şekerini dengeler. 

 Bu şekilde yukarıda öne çıkan faydaları ile beraber arpa unu en değerli besin kaynakları içerisinde yer alıyor. Aynı zamanda sunmuş olduğu lezzeti ile beraber birçok farklı yemek malzemesinde kullanım imkanı tanımaktadır. 

 Arpa Unu ve Ekmeği Nasıl Tüketilmeli? 

 Arpa unu ile beraber ekmeği birçok farklı amaç altında tüketim imkanı tanımaktadır. Özellikle hem tatlı hem de tuzlu hamur işlerinde yaygın olarak kullanılır. Aynı zamanda çorba ile beraber birçok değişik yemek için kullanım imkanı verdiğini söylemek mümkün. Tabii ekmeği yapılması ile beraber arpa unu bu şekilde de tüketim fırsatı vermektedir. Sunmuş olduğu birçok önemli faydanın yanı sıra aynı zamanda lezzetli yanı ile öne çıkıyor. Bu sebepten dolayı düzenli bir şekilde tüketilmesi gereken önemli besin kaynakları arasında geldiğini ifade etmek gerekir. 

 Arpa Unu Neye İyi Gelir? 

 Son dönemlerin en ilgi çeken ve sağlıklı besin kaynakları arasında arpa unu geliyor. Özellikle bağışıklık sistemini güçlendirecek birçok kaynak sağladığını söylemek mümkün. Tabii kalp sağlığını desteklemesi en önemli faydalar içerisinde geliyor. Metabolizmayı hızlandırdığı içinse sağlıklı biçimde kilo verme olanağı tanımaktadır. Bağırsakların çalışmasını düzenler ve böylece kabızlık gibi sorunların önüne geçer. Tabii kan şekerini dengelemesi ve kireçlenmeye önlemesi gibi olanakları kapsamında önemli bir yere sahip olduğunu ifade etmek gerekir. Genel olarak herhangi bir yan etkisi olmadan sağlıklı besin kaynakları içerisinde arpa unu geliyor. 

 Arpa Ununu Kimler Tüketebilir? 

Haberin Devamı

 Aslına bakılırsa 7'den 70'e herkesin tüketebileceği sağlıklı besin kaynakları arasında arpa unu geliyor. Bu sebepten dolayı herkesin tüketici besinler içerisinde olduğunu ifade etmek gerekir. Tabii bebekleri arpa unu vermeden önce bir uzman doktor kontrolünde öneri almak önemli bir yere sahiptir. Bu öneriyi aldıktan sonra bebeklere farklı karışımlar üzerinden hazırlamak suretiyle mama olarak verilebilir. 

 Arpa Unu Kalori Değeri 

 Merak edilen diğer konulardan biri ise arpa ununun kalori değeri geliyor. Bu doğrultuda 100 gram arpa unu içerisinde 431 kalori yer almaktadır. Aynı zamanda farklı yüzdeler üzerinden protein, karbonhidrat ve yağ içerikleri bulunmaktadır. Hem fit bir görünüm yakalamak hem de sağlığı korumak amaçlı dengeli şekilde arpa unu tüketmek mümkün. Bu sebepten dolayı farklı amaçlar altında herkesin tüketebileceği besin kaynakları içerisinde yer alıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

Yaş 31... O şimdi dizilerin aranan oyuncusu

Yaş 31... O şimdi dizilerin aranan oyuncusu!

#Ünlülerin Gençlik Fotoğrafları
Yanıltıcı promosyon mesajlarına dikkat

Yanıltıcı promosyon mesajlarına dikkat

#BANKA
Bir kış kartpostalı içinde olmak: Karın en çok yakıştığı yerler | 10 şehir 13 öneri

Bir kış kartpostalı içinde olmak: Karın en çok yakıştığı yerler | 10 şehir 13 öneri

#Seyahat