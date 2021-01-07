'Arnavutluk ile eğitimde işbirliği'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Arnavutluk Cumhuriyeti Başbakanı Edi Rama, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerin ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Arnavutluk Başbakanı Rama, ülkeler arasındaki iş birliği anlaşmaları ve basın toplantısı için kameralar karşısına geçti. Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti arasında Eğitim Alanında İşbirliği Anlaşmasını Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Arnavutluk Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanı Evis Kushi imzaladı.

Anlaşma ile Arnavutluk'ta ve ülkemizde Türkçe'nin ve Arnavutça'nın öğretimi, özel eğitimden, eğitim teknolojilerine, burslardan, öğretmen ve akademisyen değişimine kadar eğitimin temel konularında işbirliği konuları düzenlendi.