Arnavutluk Eğitim bakanı YÖK’ü ziyaret etti

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Resmi ziyaretler için ülkemizde bulunan Arnavutluk Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Evis Kushi YÖK’ü ziyaret etti. Faydalı ve verimli bir görüşme oldu” dedi.