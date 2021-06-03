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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 03.06.2021 - 11:26 | Son Güncelleme:

Arnavutluk Eğitim bakanı YÖK’ü ziyaret etti

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Arnavutluk Eğitim bakanı YÖK’ü ziyaret etti

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Resmi ziyaretler için ülkemizde bulunan Arnavutluk Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Evis Kushi YÖK’ü ziyaret etti. Faydalı ve verimli bir görüşme oldu” dedi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Resmi ziyaretler için ülkemizde bulunan Arnavutluk Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Evis Kushi YÖK’ü ziyaret etti. Faydalı ve verimli bir görüşme oldu” dedi.

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