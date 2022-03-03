Arnavutköy Hangi Yakada Ve Hangi Adliyeye Bağlı? İstanbul Arnavutköy Avrupa Mı Anadolu Yakası Mı

Haberin Devamı

İlçelerin bulunduğu yerin yanında bağlı oldukları adliye, coğrafi yapısı gibi pek çok özellik de merak konusu olmaktadır. Bunların hepsine yanıt vermek mümkündür. Özelikle internet kullanımının yaygınlaşması ile bilgiye erişim daha kolay bir hale gelmektedir. Tek yapılması gereken uygun ve güvenilir bir yerden bilgiye ulaşmaktır. Bu ilçelerden bir tanesi Arnavutköy'dür.

Arnavutköy Hangi Yakada Bulunmaktadır?

Arnavutköy 38 mahallesi ile İstanbul'un ilçelerinden bir tanesidir. Toplamda 38 tane mahallesi vardır ve hiç köy bulunmamaktadır. İlçenin nüfusu ise 296.709 kişi olarak son verilere yansımıştır. İlçenin bulunduğu konum Avrupa Yakası olmaktadır. Konumu olarak turist çeken bir yerdedir. Bu yönüyle İstanbul'un turizm hizmetlerine katkı vermekte ve potansiyeli arttırmaktadır. Doğusunda Eyüpsultan, güneyinde Büyükçekmece, güneydoğusunda Esenyurt ile Başakşehir ve batısında Çatalca ilçeleri yer almaktadır. Ayrıca Arnavutköy, kuzeyinde Karadeniz'e kıyısı olan bir ilçedir.

Haberin Devamı

Arnavutköy Hangi Adliyeye Bağlı Durumdadır?

İlçede adliye bulunmamaktadır. Bundan dolayı birçok ilçe gibi başka bir adliyeye bağlı olmaktadır. Arnavutköy ise Gaziosmanpaşa Adliye'sine bağlıdır. Aynı zamanda Sultangazi ilçesi de aynı adliyeye bağlı durumdadır.