Army ne demek? İngilizce Army kelimesinin türkçe anlamı nedir?

İngilizce kökenli bir kelime olarak öne çıkan Army sözcüğü Türkçe karşılığı açısından, ‘ordu’ anlamına gelmektedir. Aslında daha çok kara ordusu şeklinde ifade edilmektedir. Herhangi bir ülkenin genel ordusunu da anlatan bir anlamı olduğunu dile getirmek mümkün.

Army Ne Demek?

Genelde İngilizcede birçok farklı kelimenin birden fazla anlamı bulunur. Ancak Army kelimesinin İngilizcede genel olarak sadece bir anlamı üzerinden karşılığı olduğunu dile getirmek mümkün. Bu doğrultuda Türkçe karşılık ile beraber, ‘ordu’ anlamı üzerinden değerlendirilebilir. Hem kara ordusu için kullanılır hem de genel anlamda orduyu temsil etmektedir.

Tabii diğer taraftan mecazi anlam ile beraber Army aynı zamanda cümle içerisinde, ‘zırh’ şeklinde ele alınabilmektedir. Yani dayanıklı ve güçlü biçimde de değerlendirildiğini söylemek mümkün. Ancak daha çok söz konusu ordu hakkında cümle kurmak istendiği zaman Army kelimesi değerlendirilir.